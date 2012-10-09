عدم انتشار کارنامه پذیرفته نشدگان کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آزمون دانشگاه آزاد اعلام کرد که تنها کارنامه پذیرفته ‌شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته بر روی سایت اطلاع رسانی مرکز‌آزمون به آدرس اینترنتی www.azmoon.com قرار دارد.

کارنامه داوطلبانی که در تکمیل ظرفیت، پذیرفته نشده‌اند، بطور اتوماتیک و خودکار بر روی سیستم اینترنت قابل مشاهده نخواهد بود.

آن دسته از داوطلبانی که پذیرفته نشده‌اند، انتظار مشاهده کارنامه خود را بر روی سایت نداشته باشند؛ بدین ترتیب عدم مشاهده کارنامه به منزله عدم پذیرفته شدن داوطلب در این مرحله از تکمیل ظرفیت محسوب می‌شود.