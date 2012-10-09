  1. حوزه و دانشگاه
۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۶

عدم انتشار کارنامه پذیرفته نشدگان کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

عدم انتشار کارنامه پذیرفته نشدگان کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

بر اساس اعلام مرکز آزمون دانشگاه آزاد، فقط کارنامه پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آزمون دانشگاه آزاد اعلام کرد که تنها کارنامه پذیرفته ‌شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته بر روی سایت اطلاع رسانی مرکز‌آزمون به آدرس اینترنتی www.azmoon.com قرار دارد.

کارنامه داوطلبانی که در تکمیل ظرفیت، پذیرفته نشده‌اند، بطور اتوماتیک و خودکار بر روی سیستم اینترنت قابل مشاهده نخواهد بود.

آن دسته از داوطلبانی که پذیرفته نشده‌اند، انتظار مشاهده کارنامه خود را بر روی سایت نداشته باشند؛ بدین ترتیب عدم مشاهده کارنامه به منزله عدم پذیرفته شدن داوطلب در این مرحله از تکمیل ظرفیت محسوب می‌شود.

کد مطلب 1716095

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