وزیر دادگستری: اگر رحیمی متهم باشد قوه قضائیه به اتهاماتش رسیدگی خواهد کرد

الهیار ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز وزیر دادگستری با حضور در کمیسیون به سوال الیاس نادران در خصوص پرونده بیمه ایران و اتهامات معاون اول رئیس جمهور پاسخ گفت.

وی افزود: نادران از وزیر دادگستری سوال کرد چرا با وجود اتهامات محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در پرونده بیمه وی تحت پیگیرد قرار نمی گیرد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: وزیر دادگستری همچنین در پاسخ به سوال نادران گفت سوال شما در خصوص اتهامات معاون اول رئیس جمهور در حوزه اختیارات من نیست.

ملکشاهی تاکید کرد: وزیر دادگستری در این نشست به نمایندگان اطمینان داد اگر فردی از جمله معاون اول رئیس جمهور متهم باشد دستگاه قضایی در موقع مناسب اتهامات وی را بررسی خواهد کرد.

وی ادامه داد: وزیر دادگستری تاکید کرد قوه قضائیه در رسیدگی به اتهامات افراد هیچ گونه تعللی ندارد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: الیاس نادران از پاسخ های وزیر دادگستری قانع نشد و این سوال به هیئت رئیسه مجلس برای تصمیم‌گیری نهایی ارسال شد.