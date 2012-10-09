تاج مسئول توسعه فوتبال باشگاه پرسپولیس شد/ یک انتخاب عجیب از رویانیان!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان ظهر امروز سه شنبه در نشستی که با اسماعیل حیدرپور معاون اجرایی باشگاه گهر دورود داشت از وی برای فعالیت در باشگاه پرسپولیس دعوت به همکاری کرد.

محمد رویانیان ضمن تائید این خبر به سایت رسمی باشگاه پرسپولیس گفت: با توجه به تغییرات انجام شده در باشگاه گهر در نشستی که با اسماعیل حیدرپور داشتیم از ایشان دعوت به همکاری کردیم تا در باشگاه پرسپولیس با ما همکاری داشته باشد. حیدرپور زحمات زیادی در باشگاه گهر کشیده و بدون شک مردم خوب لرستان قدر وی را می‌دانند! ما قصد داریم از تجربیات ایشان در پرسپولیس استفاده کرده و به زودی مسئولیت‌هایی به ایشان واگذار خواهد شد.

همچنین مسئولیت توسعه فوتبال باشگاه پرسپولیس به مهدی تاج عضو هیات مدیره و رئیس سازمان فوتبال باشگاه پرسپولیس سپرده شد. پس از نشست روز گذشته رویانیان با تاج، طرفین درباره اقداماتی که تاکنون انجام شده و آنچه باید در آینده اتفاق بیفتد به بحث و تبادل نظر پرداخته و مقرر شد مسئولیت کامل برنامه ریزی و توسعه فوتبال به مهدی تاج واگذار شود.

محمد رویانیان با اشاره به اینکه مهدی تاج اختیارات کاملی خواهد داشت، در ادامه تصریح کرد: امیدواریم آقای تاج با توجه به تجارب گرانقدر خود و با بهره گیری از نظرات کارشناسان، مربیان، پیشکسوتان و صاحب نظران پرسپولیس مجموعه ای را ایجاد نماید که بتواند با ساختارسازی مناسب و ایجاد سیستم، نسبت به توسعه فوتبال در باشگاه پرسپولیس بویژه در رده های پایه اقدام نماید.

وی افزود: امیدواریم ایشان با درایت و هوشمندی و با استفاده از سوابق فوتبالی و مدیریتی خود هر چه زودتر نسبت به ساماندهی تیم فوتبال پرسپولیس و به ویژه ایجاد تحول در نظام فوتبال پایه پرسپولیس اقدام نمایند تا به این ترتیب با زنجیره تشکیلاتی که بوجود می آید پرسپولیس قدرتمندی را شاهد باشیم که در تمام ابعاد باعث آرامش و خوشحالی هواداران میلیونی خود باشد.