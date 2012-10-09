12 هزار دانشجو در رشته های امداد و سوانح تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ظاهر رستمی در بازدید از مرکز علمی و کاربری هلال احمر بیرجند از اختصاص 150 میلیون ریال به مرکز علمی کاربردی هلال احمر خراسان جنوبی در سال جاری خبر داد.

وی عنوان کرد: مراکز علمی کاربردی هلال احمر در هدف توسعه آموزش های امدادی و تربیت نیروهای متخصص راه اندازی شده است.

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه پذیرش دانشجو در مرکز علمی کاربردی هلال احمر خراسان جنوبی 300 درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: در خراسان جنوبی 406 خواهر و برادر امدادگر و نجاتگر وجود دارد.

عباس نژاد سرپرست مرکز علمی و کاربردی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی نیز با اشاره به افزایش دانجشو در سال 91 گفت: تعداد دانشجویان در این مرکز در سال 90 ،‌50 نفر در بخش امداد و سوانح بوده که این تعداد در مهرماه 91 به 120 نفر در بخش امداد و سوانح به صورت ترمی و 30 نفر به صورت پودمانی رسیده است.

دبیرکل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران همچنین قول اختصاص 10 دستگاه رایانه به مجتمع دانش آموزی قاین و بیرجند را داد.