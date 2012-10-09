کاهش 21 درصدی مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار داشت: در شهریور ماه امسال 80 نفر در تصادفات رانندگی حادث در راهها و جاده های استان جان خود را از دست دادند که از این تعداد 67 نفر مرد و 13 نفر زن بودند.



وی افزود: از مجموع فوت شدگان ناشی از تصادفات شهریور امسال، 50 مورد در جاده های برون شهری، هفت مورد در جاده های روستایی و 23 مورد در جاده های درون شهری رخ داده است.



عباسی گف: بیشترین تصادفات منجر به فوت را در راه های منطقه ساری با 11 کشته و کمترین تعداد را در گلوگاه با یک کشته در بین شهر ستان های استان مشاهده می کنیم.



وی افزود: هزار و 806 نفر از هموطنان در شهریور ماه امسال در حوادث رانندگی راهها و جاده های استان مصدوم شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش نشان می دهد.

محورهای هراز، سوادکوه و کندوان از جاده های ترانزیتی کشور محسوب می شوند.