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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۸

عباسی اعلام کرد:

کاهش 21 درصدی مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی در مازندران

کاهش 21 درصدی مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کاهش 21 درصدی تعداد کشته شدگان ناشی از سوانح رانندگی ارجاعی به پزشکی قانونی استان در شهریور ماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار داشت: در شهریور ماه امسال 80 نفر در تصادفات رانندگی حادث در راهها و جاده های استان جان خود را از دست دادند که از این تعداد 67 نفر مرد و 13 نفر زن بودند.

وی افزود: از مجموع فوت شدگان ناشی از تصادفات شهریور امسال، 50 مورد در جاده های برون شهری، هفت مورد در جاده های روستایی و 23 مورد در جاده های درون شهری رخ داده است.

عباسی گف: بیشترین تصادفات منجر به فوت را در راه های منطقه ساری با 11 کشته و کمترین تعداد را در گلوگاه با یک کشته در بین شهر ستان های استان مشاهده می کنیم.

وی افزود: هزار و 806 نفر از هموطنان در شهریور ماه امسال در حوادث رانندگی راهها و جاده های استان مصدوم شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش نشان می دهد.

محورهای هراز، سوادکوه و کندوان از جاده های ترانزیتی کشور محسوب می شوند.

کد مطلب 1716102

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