ترویج فساد بین نخبگان از اهداف دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی بعد از ظهر سه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گرگان با اشاره به هزینه های کلان استکبار برای آسیب به پیکره این انقلاب گفت: تهاجم به ارزش های اسلامی ، برنامه ریزی برای نفوذ در افکار و اذهان جوانان و نوجوانان ، سست کردن اعتقادات و باورهای مذهبی ، اسلام ستیزی در پوشش اندیشمندان اسلام شناس و ترویج وسایل و ادوات فساد ، اعتیاد و مشروبات الکلی از حربه های جنگ نرم دشمنان است.

وی به دانشجویان توصیه کرد با هوشیاری ، اعتماد به نفس و دوری از مسائل حاشیه ای و توجه به امر به معروف در برابر این تهدیدات ایستادگی کنند.

وی در ادامه سخنان خود از دانشجویان خواست با مراقبت از عکس ها و فیلم های خانوادگی از انتشار آن ها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی خودداری کنند.

وی با تاکید بر ضرورت هوشیاری در بین جوانان خاطرنشان کرد: امروز افراد و گروه هایی وجود دارند که از جوانان و دانشجویان به عنوان وسیله و ابزاری در جهت دستیابی به منافع نامشروع خود سوء استفاده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی دادستانی برای کاهش مشکلات و آسیب های اجتماعی که امنیت دانشجویان را تهدید می کند خبر داد و گفت: متاسفانه برخی دانشجویان به دلیل آشنا نبودن با تبعات قانونی برخی اعمالی که مرتکب می شوند درگیر پرونده های قضایی می شوند که با آموزش آنان می توان از بروز این مشکلات جلوگیری کرد.