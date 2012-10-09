حوادث ویژه‌ اورژانسی شهرستان سمیرم 80 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خاکباز اظهار داشت: تکنسینهای فوریتهای پزشکی سمیرم در شش ماههنخست سال جاری به 999 مأموریت اعزام شدند که از این تعداد، 668 مورد در مناطق شهری و 331 مورد در مناطق جادهای بوده است.
وی تعداد موارد منجر به بستری را 404 نفر عنوان کرد و افزود: در این مدت تعداد مأموریتهای انجام شده مربوط به حوادث تصادفی و غیرتصادفی به ترتیب 384 و 614 مورد بوده است.
سرپرست فوریتهای اورژانس پیشبیمارستانی شهرستان سمیرم تعداد حوادث رانندگی رخ داده در نقاط شهری و جادهای را به ترتیب 161 و 223حادثه دانست و تصریح کرد: در 6 ماه ابتدای امسال، تصادفات این شهرستان جان 4 نفر را در صحنهحادثه گرفت، همچنین بیماریهای قلبی و عروقی، بیشترین موارد اورژانس غیرتصادفی را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به کاهش 30 درصدی فوتیهای ناشی از تصادف در شش ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، عنوان کرد: در شش ماههنخست سال گذشته 18 حادثهویژهاورژانسی در شهرستان سمیرم رخ داد که این عدد با کاهش 80 درصدی به 10 حادثهویژه در سال جاری رسید.
خاکباز اظهار داشت: واحد آموزش مرکز فوریتهای پزشکی سمیرم در این مدت با برگزاری دورهآموزشی تریاژ ESI برای پرسنل درمانی بیمارستان سیدالشهدا(ع) و کارشناسان فوریتهای پزشکی و نیز برگزاری دورهآموزشی احیای قلبی ریوی مقدماتی برای امدادگران هلال احمر شهرستان، تعداد 47 نفر را در قالب طرح بها با مهارتهای نامبرده آشنا کرد.
وی یادآور شد: مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان سمیرم با برخورداری از 4 پایگاه اورژانس پیشبیمارستانی، یک اتاق فرمان و 30 پرسنل تخصصی فوریتهای پزشکی در حال ارائهخدمات به امداد خواهان حوادث است.
بیماران قلبی، بیشترین آمار موارد اورژانس غیرتصادفی را به خود اختصاص دادند
در شش ماهه نخست سال جاری، بیماران قلبی با 22 درصد، بیشترین آمار موارد اورژانس غیرتصادفی را به خود اختصاص دادند.
محمد گلی اظهار داشت: مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان اردستان در شش ماههنخست سال جاری، تعداد یک هزار و 86 مأموریت شامل 352 مأموریت تصادفی و 734 مأموریت غیرتصادفی را انجام داده است.
وی، تعداد تصادفات شهری و جادهای اردستان را در این مدت به ترتیب 134 و 203 مورد عنوان کرد و افزود: از 734 مأموریت غیرتصادفی، 567 مورد شهری، 62 مورد جادهای و 105 مورد بین مراکز درمانی بوده است.
مسئول سرپرست فوریتهای پزشکی شهرستان اردستان با اشاره به ثبت 5 حادثهویژهاورژانسی شامل گازگرفتگی و تصادفات در نیمسال اول امسال، تصریح کرد: در این مدت، بیماریهای قلبی با 22 درصد، داخلی 19 درصد، اعصاب و روان 16 درصد، تنفسی 13 درصد، سقوط 9 درصد و مسمومیت با 7 درصد، بیشترین آمار حوادث اورژانس غیرتصادفی را به خود اختصاص دادهاند.
وی با بیان اینکه تکنسینهای فوریتهای پزشکی اردستان در شش ماه نخست امسال موفق شدند سه مورد احیای موفق را به نام خود ثبت کنند، یادآور شد: در این مدت تعداد 150 نفر از پزشکان مامایی، بسیجیان و کارمندان ادارات شهرستان در دورههای آموزشی طرح بها شرکت کرده و با مهارتهای احیای قلبی ریوی آشنا شدند.
وی اظهار کرد: کارشناسان اورژانس 115 این شهرستان در شش ماههنخست سال جاری 2 هزار و 78 ساعت استقراری داشتند که 800 ساعت مربوط به طرح امداد نوروزی، 70 ساعت برنامههای ملی و مذهبی، یک هزار و 202 ساعت امداد تابستانی و 6 ساعت برای عید فطر بوده است.
به گزارش مهر، مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان اردستان با برخورداری از پنج پایگاه اورژانس پیشبیمارستانی، یک اتاق فرمان و 34 کارشناس تخصصی در حال ارائهخدمات فوریتهای پزشکی به امداد خواهان حوادث و بیماران اورژانسی است.
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