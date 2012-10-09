به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی سرمربی جدید تیم فوتبال ذوب‌آهن که صبح امروز سه شنبه کار رسمی خود را با این تیم اصفهانی آغاز کرد قرار است از بیژن طاهری و مرتضی کرمانی مقدم به عنوان دستیاران خود در این تیم استفاده کند.

بیژن طاهری بازیکن پیشین تیم استقلال که در تیم‌های سپاهان و مس کرمان هم به عنوان دستیار کاظمی را همراهی می کرد و مرتضی کرمانی مقدم بازیکن پیشین پرسپولیس که فصل گذشته دستیار کاظمی در پیکان بود، مربیان جدید ذوب آهن خواهند شد.

از سویی دیگر پزشک تیم ذوب آهن با اشاره به اینکه قاسم حدادی فر روز شنبه تحت عمل جراحی قرار گرفت گفت: این بازیکن که در بازی با داماش از ناحیه گونه و فک دچار شکستگی شده بود عمل موفقیت آمیزی داشت و طبق نظر جراح پس از سه هفته می تواند تمرینات سبک را آغاز کند و در صورتی که به آمادگی مطلوب برسد از حدود 45 روز دیگر می تواند به میدان برود.