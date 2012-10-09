برگزاری اولین جلسه هماهنگی کنگره امام سجاد در استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه هماهنگی برگزاری کنگره امام سجاد (ع) پیش از ظهر سه شنبه و با هدف تعیین و تشریح وظایف اعضا با مدیریت و میزبانی اداره کل اوقاف وامور خیریه البرز و دز سالن اجتماعات آن برگزار شد.

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان البرز، حجت الاسلام سید عباس مسعودی مدیرکل تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام محمد ابراهیم سلطانی مدیر حوزه های علمیه استان، حجت الاسلام محمد رضا عسگری مدیر بنیاد فرهنگی مهدی موعود (عج)، حجت الاسلام امین الله فرید مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه آزاد، حجت الاسلام حسین خالق پرست امام جمعه کمالشهر و ابراهیم آخوندی معاون مدیر کل آموزش و پرورش از اعضای حاضر در این جلسه بودند.

در این جلسه ضمن تشریح وظایف و عملکرد هریک از مجموعه های فوق برای برگزاری هر چه بهتر کنگره علمی امام سجاد راهکارها و پیشنهادهای اعضا برای افزایش سطح کیفی و کمی این کنگره نیز بررسی شد.

توسعه فرهنگ اهل بیت، تقویت بنیان های نظام را رقم می زند

حجت السلام سیدعباس مسعودی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز ضمن تشکر از اداره کل اوقاف و امورخیریه برای برگزاری کنگره علمی امام سجاد (ع) گفت: توسعه فرهنگ اهل بیت (ع) باعث تقویت نظام اسلامی می شود.

وی افزود: باید با برگزاری اینگونه برنامه ها به نهادینه کردن فرهنگ اهل بیت علیهم السلام در جامعه اسلامی تلاش کرد.



وی اظهار داشت: مردم جامعه ما بسیار علاقه مند و دوستدار ائمه اطهار هستند و بر همین اساس دشمنان و معاندین در تلاش هستند از ارادت مردم به ساحت مقدس ائمه بکاهند، اما به لطف خدا در این راه موفق نخواهند بود.



عضو هیئت علمی کنگره علمی امام سجاد(ع) تاکید کرد: شناخت و کسب معرفت به امامان معصوم مستلزم پرداختن به زندگی و شخصیت والای ایشان است، تا بتوانیم در رسیدن به اهداف جامعه دینی گام برداریم.