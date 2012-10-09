وزیر کار لبنان: خوشحالم که با گوشه ای از تمدن بزرگ ایران آشنا شدم

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله رزوق وزیر کار لبنان و هیئت همراه ظهر سه شنبه از سایت سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت دیدار کردند.

این دیدار با همراهی حسین طلا نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، برات دبیر از کمیسیون اجتماعی مجلس و همچنین کوروش پرند رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور انجام شد.

عطاالله رزوق با ابراز خشنودی از فرصت ایجاد شده برای دیدار نزدیک از کارگاه ها و آشنایی با مدیران و مربیان فنی و حرفه ای کشور ایران گفت: بسیار خوشحالم که با چشمان خود و از نزدیک این مردم و توانمندی هایشان را دیدم.

وی افزود مردم ایران ملت بزرگی هستند که به رغم فشارهای زیادی که متحمل می شوند، کوشا هستند.

وی یادآور شد: ملت ایران و لبنان تفاهم بسیار زیادی با یکدیگر داشته و دیدگاهشان بسیار به یکدیگر نزدیک است. ملت ایران ملتی بزرگ است که با پایداری نسل های آینده را پرورش می دهد.وزیر کار لبنان نفوذ این آموزش ها در پرورش ملی را بسیار خوب و تاثیرگذار توصیف کرد.

وی با تقدیر از نظم و ساماندهی دقیق این مرکز افزود: نه از باب تعارف که در حقیقت از دیدن این همه برنامه ریزی و مدیریت لذت بردیم.

رزوق ملت لبنان را دوستدار ایرانیان خوانده و گفت: ملت لبنان از خدماتی که به کشور ما شده به خوبی آگاه است به خصوص در زمینه همکاری با وزارت کار و مراکز فنی و حرفه ای.

وی ضمن ابراز خشنودی از امضای تفاهم نامه ای پیرامون تبادل اطلاعات و آموزش کارآموزان و مربیان لبنانی در ایران گفت: ما به هر طریق که باشد از تجربه های شما استفاده خواهیم کرد.

وی نقش مراکز فنی و حرفه ای را در آگاه سازی برای یافتن شغل مناسب و آماده سازی اشخاص برای مهارت یابی بسیار مهم خواند و افزود: مهارت یابی راه رسیدن به رفاه است و آنچه در این جا دیدیم نشان دهنده فکر مبدع ملت شماست.

وزیر کار لبنان مردم ایران را ملتی فعال خواند و افزود: شما ملتی هستید که می توانید ملزومات یک زندگی پیشرفته را خودتان فراهم کنید.

وی در پایان با ابراز امیدواری برای همکاری های صمیمی تر و نزدیک تر با ایران گفت:‌ در وزارت کار لبنان ما نقشی بازدارنده نداریم و تنها مشاور و راهنما هستیم و در همین زمینه مشتاقیم تا کارآموزان نظارتی وزارت کار لبنان را برای آموختن روش های راهنمایی و مشاوره به ایران بفرستیم که امیدواریم به زودی محقق شود.