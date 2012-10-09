روسای مجلس ایران و قطر تلفنی گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر،رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در گفتگویی تلفنی با رئیس مجلس قطر با بیان پیشینه خوب مناسبات ایران و قطر و همکاری های سازنده دو کشور در عرصه های گوناگون به حادثه گروگان گیری جمعی از زائران ایرانی در سوریه توسط گروه های تروریستی اشاره کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی انتظار دارد دولت قطر از تمام امکانات و ظرفیت های خود برای کمک به آزاد سازی هرچه سریعتر گروگانهای ایرانی بهره گیرد.

لاریجانی با اشاره به نگرانی خانواده های زائران در بند ایرانی نسبت به وضعیت سلامتی گروگانها کمک به حل این موضوع را یک امر انسانی خواند و خاطر نشان کرد: با توجه به مناسبات برادرانه فی ما بین ایران وقطر نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار دارند دولت قطر در این زمینه اهتمام ویژه ای نماید تا زائران در بند ایرانی هر چه سریعتر آزاد شوند.

آقای"محمد بن مبارک الخلیفی" رئیس مجلس قطر نیز در این گفتگو با اشاره به اینکه دولت قطر نیز به شدت پیگیر آزادی گروگانهای ایرانی در بند سوریه است، گفت: پارلمان و دولت قطر همچنان تمام تلاش خود را برای آزادی این افراد بکار خواهد گرفت.

وی افزود: امیر قطر نیز با حساسیت تحولات مربوط به این حادثه را پیگیری می کند.