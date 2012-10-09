مسئولان مشارکت جدی در مراسمات دهه ولایت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند ظهر سه‌شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر خواستار حضور و مشارکت جدی همه مدیران و مسئولان استان بوشهر در مراسمات دهه ولایت و امامت شد و اظهار داشت: توجه به مسائل معنوی و مذهبی یکی از اولویت‌هایی است که باید همواره مورد توجه قرار دهیم.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی علاوه بر حمایت‌های مالی باید حضور و مشارکت جدی نیز در این برنامه‌ها داشته باشند، اضافه کرد: آمادگی لازم برای برگزاری مراسمات دهه ولایت در استا بوشهر را داریم.

استاندار بوشهر خواستار تامین نیازهای هیئت‌های مذهبی برای این مراسمات شد و خاطرنشان ساخت: نشستی بدین منظور باید برگزار شود و نیازهای هیئت‌ها مذهبی برای برگزاری ایستگاه‌های صلواتی و برگزاری مراسمات تامین شود.

وی به دیدار با خانواده شهدا و برگزاری همایش خانواده شهدای سادات در این ایام اشاره کرد و افزود: هدایای ویژه‌ای برای سادات تحت پوشش کمیته امداد در نظر گرفته شود.

حسنوند تصریح کرد: به عنوان سربازان دین، انقلاب و رهبری افتخار می‌کنیم در برنامه‌های دهه امامت سهمی داشته باشیم و خداوند لطفی به ما کرده که گوشه‌ای از این کار را بر عهده بگیریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز در این نشست گفت: با توجه به تقارن روز غدیر با روز دانش‌آموز، ویژه برنامه‌های مختلفی در همین ارتباط تدارک دیده شده است.

خلیل رضایی با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته برای این منظور، افزود: شناسایی دانش‌آموزان سادات انجام شده و آمادگی لازم برای برگزاری باشکوه برنامه‌های غدیر را داریم.