شمقدری دیدگاهش پیرامون "خیانت در سینما" را باردیگر تشریح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار یادداشت انتقادآمیز مجتبی فرآورده تهیه‌کننده فیلم سینمایی "ملک سلیمان(ع)" نسبت به اظهارات جواد شمقدری در آیین اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه در خبرگزاری مهر، رئیس سازمان سینمایی به این انتقادات پاسخ داد. در متن جواد شمقدری خطاب به مجتبی فرآورده آمده است:

جناب آقای فرآورده!

یادداشت شما را خواندم و کاش این یادداشت از دایره مباحث علمی و تحلیلی خارج نمی‌شد و مثل عادت این روزها که هر مبحثی بهانه‌ای می‌شود برای بعضی تسویه حساب‌ها و نقد و نیشترها در این گرداب بی‌حاصل وارد نمی‌شد. با این حال تشکر می‌کنم که شما به سهم خود بخشی از نگاه‌ها را به ضعف‌های محتوایی و مبنایی در حوزه سینما معطوف کردید.

اما از آن جا که بخشی از قضاوت و نقد شما مبتنی است بر آنچه در رسانه‌ها منتشر شده لازم دانستم خلاصه سخنرانیم را دوباره اینجا بیان کنم چون آنچه منتشر شده به قلم خبرنگاران عزیزی است که در جلسه حضور داشته‌اند و البته هر چه هم تندنویس باشند مطالبی را جاانداخته‌اند و در جمع بندی مطلب هم به دلیل رعایت اختصار حق بعضی مطالب خوب ادا نشده است.

1- سینما و عرصه فیلمسازی حوزه حساس و بسیار تخصصی است و نیازمند برخورداری از پشتوانه‌های فکری و فرهنگی محکمی است.

2- مبانی اعتقادی و معرفتی ما برای انتشار گسترده چاره‌ای ندارد به زبان تصویر و سینما برگردان شود.

3- درام و موقعیت نمایشی ابزار و بستر و لازمه کار سینماست که می‌تواند نسبت به انعکاس باورها و معارف و حقایق زندگی انسان و عالم عمل کند.

4- حال سینمای ما از چه عناصر درام و موقعیت‌های نمایشی می‌تواند برخوردار باشد؟ و برای آنکه مفاهیم و معارف اسلامی را عرضه کند باید در انتخاب عناصر درام محدودیت و ممیزی داشت یا فرقی نمی‌کند؟ و در آن صورت چه شرایط و ویژگی‌هایی باید لحاظ شود؟ و یا آنکه اساساً باید موقعیت‌های جدید نماشی خلق و ابداع کرد؟ و اگر اینگونه است این وظیفه کیست؟

5- در ادامه صحبت اشاره کردم که افرادی متأسفانه با عوامفریبی و با واژه پراکنی‌هایی که بار منفی دارد تلاش می‌کنند نسبت به مدیریت سینمایی کشور فضا را ملتهب و اذهان را دچار سوء‌ظن کنند مثلاً با به کاربردن واژه خیانت! که در برخورد اول بار منفی در ذهن به جا می‌گذارد چنین کردند. و سپس افزودم خیانت یک عنصر درام است که نمی‌توان آن را حذف و ممیزی کرد البته فیلمساز ممکن است در پرداخت آن دچار لغزش و اشتباه شود.

6- درانتها به اقدام بعضی‌ها که بر همین رفتار عوامانه به داوری وقضاوت نشسته‌اند بر اساس اینکه مثلاً چه فیلمی به موضوع خیانت پرداخته نمره منفی می‌دهند اعتراض کردم و گفتم اگر اینگونه بخواهیم برخورد کنیم آن وقت از دید این افراد قرآن هم دارای اشکال است. باید دقت کرد.

7- و بحث را اینگونه خاتمه دادم که اساساً این گرایش و نحوه ورود در پرداخت یک موضوع اهمیت دارد نه عناوینی که بر آن می‌نامند.همچنانکه ممکن است با ادعای اینکه فیلمی در خصوص شهید یا خانواده شهدا ساخته می‌شود زیربنایی‌ترین مبانی اعتقادی و فکری و فرهنگی شهادت و باور شهید را به زیر سئوال برده باشد! اگرچه مضمون و تابلو فیلم به نامه خانواده شهید و شهدا رقم خورده باشد. لذا نباید پشت حجاب واژه‌ها متوقف شد بلکه به درون مایه اثر و پیام نهایی فیلم تمرکز کرد.

و الی الله مرجعکم