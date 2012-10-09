شناسایی 200 مشاور نوجوان در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سمیعی بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشاوران کانون پرورش فکری با معاون استاندار افزود: از بین این افراد مشاورانی برای کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان انتخاب شده است.

وی اظهار داشت: تمام تلاش کانون پرورش فکری این است که توانمندی ها و پتانسیل های موجود را به دیگران معرفی کند.

وی عنوان کرد: در هفته جهانی کودک نشستی با معاونان استاندار برگزار می شود که هدف این نشست ها این است که یک فضای صمیمی بدور از دغدغه ها بین کودکان و نوجوانان با مسئولان ایجاد کنیم.

سمعیی یادآورشد: یکی از آروزهای بزرگسالان این است که به زمان کودکی خود دوباره برسند و این نشست ها این فرصت را مهیا می کند تا خاطران آن دوران بازگو شود.

دراین جلسه علیرضا جمشیدی معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان به بیان خاطرات دوران تحصیل و نوجوانی اش پرداخت و به سئوالات اعضای کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان پاسخ گفت.