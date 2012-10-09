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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۱

سمیعی بیان کرد:

شناسایی 200 مشاور نوجوان در گلستان

شناسایی 200 مشاور نوجوان در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان گفت: بیش از 200 مشاور نوجوان در استان شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سمیعی بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشاوران کانون پرورش فکری با معاون استاندار افزود: از بین این افراد مشاورانی برای کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان انتخاب شده است.

وی اظهار داشت: تمام تلاش کانون پرورش فکری این است که توانمندی ها و پتانسیل های موجود را به دیگران معرفی کند.

وی عنوان کرد: در هفته جهانی کودک نشستی با معاونان استاندار برگزار می شود که هدف این نشست ها این است که یک فضای صمیمی بدور از دغدغه ها بین کودکان و نوجوانان با مسئولان ایجاد کنیم.

سمعیی یادآورشد: یکی از آروزهای بزرگسالان این است که به زمان کودکی خود دوباره برسند و این نشست ها این فرصت را مهیا می کند تا خاطران آن دوران بازگو شود.

دراین جلسه علیرضا جمشیدی معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان به بیان خاطرات دوران تحصیل و نوجوانی اش پرداخت و به سئوالات اعضای کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان پاسخ گفت.

کد مطلب 1716127

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