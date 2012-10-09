139 مورد آتش سوزی در کرمان رخ داد

محمدحسین مومنی با بیان این مطلب اظهار داشت: این حوادث طی شهریور ماه سال جاری رخ داد که ماموران آتش نشانی به محض دریافت گزارش به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیشترین آمار آتش سوزی ها را مربوط به منازل مسکونی دانست و افزود: طی مدت مذکور 36 مورد حادثه آتش سوزی در منازل مسکونی، 34 مورد در جنگل، 28 مورد نیز در مراکز زباله رخ داده است.

مومنی بر لزوم آگاهی جامعه در خصوص نکات ایمنی تاکید کرد و افزود: آتش نشانی کرمان در این راستا اقدامات فراوانی را انجام داده است.

وی ادامه داد: در این خصوص از سوی آتش نشانی دوره های آموزشی برای علاقمندان برگزار می شود.

این مسئول همچنین گفت: در طول نمایشگاه گل و گیاه نیز در غرفه ای که به آتش نشانی اختصاص داده شده بود آموزش هایی به شهروندان داده شد که می تواند در پیشگری از حوادث موثر باشد.

مومنی در ادامه از انجام 143 مورد عملیات امداد و نجات در کرمان طی شهرویر ماه خبر داد و افزود: ماموران آتش نشانی طی این عملیات ها موفق به نجات جان 143 نفر از حادثه دیدگان شدند.

این مسئول یاداور شد: همچنین در این عملیات ها 16 نفر مجروح شدند.

وی در پایان از مردم خواست از برقراری تماس های بی مورد با آتش نشانی خودداری کنند و افزود: کسانی که بدون دلیل با سازمان تماس می گیرند باید بدانند که با این کار خود جان و مال افرادی که واقعا دچار حادثه شده و نیاز به کمک دارند را به خطر می اندازند.

