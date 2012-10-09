به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفاییبوشهری ظهر سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با تاکید بر لزوم توجه به وحدت همه ادیان و مسلمین، اظهار داشت: باید از برگزاری برنامههای تنشزا پرهیز کنیم و برنامههای ویژه ایام غدیر به گونهای نباشد که موجب تحریک دیگر ادیان شود.
وی خواستار توجه به وحدت، همدلی و همگرایی در برنامههای ایام غدیر شد و اضافه کرد: آذینبندی شهرها و روستاها در این ایام با مدیریت شوراهای اسلامی شهر و روستا ساماندهی و عملیاتی شود تا چهره شهرها به رنگ غدیر در بیاید.
امام جمعه بوشهر به خودکفایی ایران در فناوری و علوم استراتژیک اشاره کرد و با تاکید بر اقتدار ایران در فضای جهانی، ادامه داد: نگاه مقام معظم رهبری به نخبگان و تولید علم، نهادینهکردن این امر به شکل گفتمان غالب در جامعه است.
وی خواستار حمایت از برنامههای علمی برای تولید نخبگان و پرورش نیروهای مستعد شد و افزود: باید فرهنگ استان را به سمت تحصیل در حوزه علم، ایجاد کرسیهای نظریهپردازی و فضاسازی برای خودکفایی علم و تولید علم و تبدیل آن به مرجعیت علمی سوق دهیم.
آیت الله صفایی بوشهری همچنین در ارتباط با ساخت 104 پنجره کوچک مربوط به حرم مطهر امام حسین(ع) در استان بوشهر، بیان داشت: این موضوع یک موهبت برای استان بوشهر است و هر مبلغی که برای اجرای این طرحنیاز باشد را میپذیریم و با تلاش و همراهی و همدلی همه مسئولان استان شاهد اجرای ان خواهیم بود.
وی تصریح کرد: هر چه داریم از ائمه است و مردم بوشهر افتخار میکنند که در امر بازسازی عتبات عالیات هر اقدامی را عملیاتی کرده و در آن مشارکت داشته باشند.
جمعآوری 16 میلیارد ریال برای ساخت پنجرههای حرم امام حسین(ع)
جانشین فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر نیز در این نشست با اشاره به محول شدن ساخت 104 پنجره کوچک متعلق به حرم امام حسین(ع) به استان بوشهر، بیان داشت: امیدواریم با تامین اعتبار لازم این اقدام در بوشهر عملی شود.
عبدالرضا مطاف با اشاره به ولایتمداری و ارادت خاص مردم استان به اهل بیت(ع) اضافه کرد: تا کنون 16 میلیارد ریال کمکهای مردمی و دولتی بدین منظور جمعآوری شده است.
وی خواستار مشارکت مردمی در این کار شد و ادامه داد: با توجه به سابقه درخشان مردم استان بوشهر در ولایتمداری و انجام فعالیتهای مذهبی و فرهنگی، انتظار میرود در انجام این اقدام بسیار معنوی مشارکت کنند.
جانشین فرمانده سپاه امام صادق(ع) در بخش دیگری از سخنان خود در مورد دیگر دستور کار جلسه در مورد برنامههای دهه امامت گفت: در این هفته شش برنامه برای ما تعریف شده که آمادگی کامل برای اجرای آن داریم.
مطاف اضافه کرد: تجلیل از بسیجیان نمونه در عرصه غدیر، برنامههای مذهبی و معنوی در پایگاههای بسیج، جلسات مختلف هم اندیشی امام شناسی و .. بخشی از برنامههای مهم در دهه امامت است.
نظر شما