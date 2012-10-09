قوانینی با ضمانت اجرایی قوی در مورد کودکان ارائه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این پیام با اشاره به سخن پیامبر گرامی اسلام(ص) که فرمودند: "فرندانتان را گرامی بدارید و با آداب و روش پسندیده با آنان رفتار کنید" آمده است: در تعالیم اسلامی توجه به منزلت کودکان بسیار سفارش شده و در روایات و احادیث ارج نهادن به مقام آنان از آموزه های مورد تاکید است.

این پیام می افزاید: کودکان همواره مستظهر به حمایت مسئولان و خانواده هایشان بوده و تکامل شخصیت فردی و اجتماعی آنان ارتباط تنگاتنگ با برنامه های حمایتی و تربیتی این دو رکن تاثیرگذار دارد. لذا باید توجه به رعایت حقوق کودکان در تمام مظاهر زندگی فردی و اجتماعی لازمه برنامه ریزی های خرد و کلان جامعه در ارتباط با این مخلوق آینده ساز الهی باشد.

استاندار البرز در ادامه این متن آورده است: در امر قانونگذاری نیز رویکرد حمایتی و تربیتی موضوعیت پیدا کرده و ضمانت اجرایی قوی برای بهره مندی همه کودکان از تمامی حقوق فطری و انسانی در حوزه های تشریع و تکوین فارغ از جنسیت و نژادشان ارائه شود.

در ادامه این متن آمده است: 17 مهر روز جهانی کودک را به تمامی کودکان و نوجوانان عزیز این مرز و بوم به ویژه کودکان و نوجوانان عزیز استان سرافراز البرز تبریک و تهنیت عرض نموده امیدوارم این عزیزان آینده ساز در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و در سایه رهبری و در مسیر پر افتخار شهیدان گرانقدر، پرچم خوشرنگ ایران اسلامی را در قله های رفیع دانش و معرفت و سعادت بشری به اهتزاز درآورند.

در پیام استاندار یادآوری شده است که یادمان نرود که روز جهانی کودک در حالی برگزار می شود که در اقصی نقاط دنیا هنوز کودکان و نوجوانان کثیری تحت استثمار و استعمار کهنه و نو با تحمل رنج و مصیبت، رسوایی لیبرالیسم غرب را در صفحات تاریخ مدنیت ثبت می نمایند.

در پایان این متن آمده است: گرامی میداریم یاد و خاطره کودکان از دست رفته و آسیب دیده زلزله اخیر آذربایجان شرقی و نوجوانان شهید فلسطینی و سایر کشورهای اسلامی را که با خون خود نهال بیداری اسلامی را آبیاری نمودند. روزگاری عاری از ظلم و ستم را تحت حکومت حضرت و لی عصر (عج) آرزومندم.