فوتبال اردبیل از جایگاه واقعی خود عقب مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، صمد نوتاش بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه اولین گردهمایی روسای هیئت فوتبال شهرستانهای استان، سرپرستان و مربیان لیگ برتر فوتبال و فوتسال شهرستانهای استان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: عقب ماندگی فوتبال اردبیل غیرقابل انکار است و در این مورد نمی توان عملکرد فرد خاصی را در قامت هیئت فوتبال در گذشته زیر سوال برد.

وی با بیان اینکه استان های دیگر کشور برای خود برنامه توسعه فوتبال تدوین کرده و در راستای آن برنامه حرکت می کردند، افزود: در زمانی که مسئولان فوتبالی استان باید از فدراسیون فوتبال کشور سهمیه ای برای استان گرفته و با تدوین برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فوتبال استان را به حرکت در می آوردند کم کاری کرده و سهیمه نگرفتند.

نوتاش نبود صنایع پایه و عدم حمایت را اصلی ترین مشکل پیش روی توسعه فوتبال استان دانست و اضافه کرد: با این روند برنامه های توسعه ای فوتبال در این استان با مشکل جدی روبرو شده است.

رئیس هیئت فوتبال استان با اشاره به ضرورت حمایت صنایع از ورزش و به خصوص از فوتبال ادامه داد: با نگاهی به استانهای دیگر از جمله اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و... که در فوتبال کشور حرفی برای گفتن دارند، می توان به حضور پررنگ صنایع و حمایتهای بخش خصوص پی برد؛ به طوری که در این استانها دیگر نیازی به کمکهای دولتی در فوتبال نیست.

حمایت بخش دولتی اردبیل از فوتبال کافی نیست

وی با اشاره به توسعه اقتصادی جامعه با وجود صنایع مادر تخصصی متذکر شد: ورود بخش خصوصی بویزه صنعت به ورزش، فوتبال استان را در جهت رسیدن به جایگاه واقعی در کشور و دستیابی تیمهای فوتبال استان به لیگ های رده بالای تضمین می کند.

نوتاش یکی دیگر از مشکلات فوتبال استان را مشارکت ناکافی یا عدم مشارکت دستگاه های دولتی برای حمایت از فوتبال عنوان کرد و یادآور شد: در صورت حمایت دستگاه های دولتی و بخش خصوصی از فوتبال حتی اگر نتوانیم به لیگ برتر صعود کنیم، مطمئنا می توان از وضعیت موجود رهایی یافت به همین دلیل حمایت و سرمایه گذاری بخش دولتی از این ورزش پرطرفدار ضروری به نظر می رسد.

رئیس هیئت فوتبال استان با بیان اینکه عدم وجود حامی دولتی و خصوصی برای فوتبال استان نباید موجب دلسردی شود، ادامه داد: باید با در نظر گرفتن مشکلات اقتصادی در دستگاه های دولتی و غیردولتی و به اندازه توان این ارگانها انتظار کمک و حمایت از فوتبال را داشت و با جذب بنگاه های اقتصادی مختلف برنامه ریزی لازم را برای ارتقاء فوتبال استان به کار گرفت.

برنامه محوری از اولویت های هیئت فوتبال اردبیل است

نوتاش برنامه محوری را از اولویتها و نیازهای فوتبال این استان برشمرد و گفت: فوتبال ورزشی گروهی است که نیاز به تفکرات گروهی دارد بر همین مبنا سعی می شود از افراد مجرب که در عرصه فوتبال استان تجارب ارزنده ای دارند به نحو مطلوب استفاده شود تا برنامه های مدنظر به عرصه ظهور برسد.



وی با اشاره به اجرای کامل آیین نامه ها و اساسنامه فدراسیون فوتبال کشور در هیئت فوتبال افزود: از وقتی که هدایت هیئت فوتبال استان را به دست آورده ام تمامی آیین نامه ها را مو به مو اجرا کرده و برای هیچ فرد و گروهی امتیاز یا چشم پوشی برای برخورداری از امتیاز خاص در نظر گرفته نشده است.



رئیس هیئت فوتبال استان با بیان اینکه برای پیشرفت فوتبال استان باید آیین نامه های ابلاغی به صورت کامل اجرا شود، تصریح کرد: در این راستا از تمامی تیمهای فوتبال و فوتسال استان انتظار همکاری داریم که تعامل و همکاری این تیمها در حد مطلوب است.

مشورت با مربیان و روسای فوتبال برنامه اصلی



وی با اشاره به برنامه مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان ادامه داد: سال 90 را سال اصلاح ساختار هیئت فوتبال در استان اردبیل در نظر گرفته بودیم که این اصلاح ساختار را در فصل گذشته لیگ فوتبال و فوتسال استان اجرا کردیم و امسال اولین سالی است که هیئت فوتبال جدید با برنامه های خود لیگ فوتبال و فوتسال استان را برگزار می کند.



نوتاش با اشاره به اهداف برگزاری اولین گردهمایی روسای هیئت فوتبال شهرستانهای استان، سرپرستان و مربیان لیگ برتر فوتبال و فوتسال شهرستانهای استان گفت: هدف اول از این گردهمایی مشورت کردن با مربیان، سرپرستان و روسای فوتبال شهرستانهای استان برای برگزاری بهتر لیگ فوتبال و فوتسال است.



رئیس هیئت فوتبال استان با بیان اینکه برای ارتقای سطح فوتبال و فوتسال استان باید از نظرات مربیان و پیشکسوتان فوتبال استان استفاده کرد، افزود: هیئت فوتبال استان نمی خواهد تصمیمات فوتبال را منحصر به هیئت فوتبال کند بلکه می خواهد از مربیان و سرپرستانی که چندین سال در عرصه فوتبال استان زحمت کشیده اند، استفاده کند.



وی عشق و علاقه مربیان و زحمت کشان فوتبال استان را قابل تقدیر دانست و تصریح کرد: فوتبال اردبیل با فوتبال استانهای دیگر فرق می کند و در اردبیل مربیان عاشقانه و بدون کسب مال و منفعتی فوتبال استان را پویا نگه داشته اند.