به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالوهاب سهلآبادی در نشست مشترک اعضای این خانه با استاندار اصفهان اظهار کرد: تأمین سرمایه در گردش، نوسانات نرخ ارز، عدم دریافت طلب واحدها در مقابل بدهیهای زیاد آنها از مشکلات و مسائل واحدهای صنعتی استان است.
وی با اشاره به معوقات بانکی واحدهای تولیدی افزود: صنعتگران در شرایط فعلی توان پرداخت این معوقات را ندارند و به همین دلیل نمیتوانند از تسهیلات بهرهمند شوند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در خصوص مشکلات کارگران گفت: تأمین اجتماعی باید برای حل این مسائل همکاری لازم را با واحدهای صنعتی به عمل آورد.
در ادامه این نشست مظفر انصاری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان این استان، اظهار کرد: خواستاریم که بانکها مهلت پرداخت بدهی برخی تولیدکنندگان صنعتی اصفهانی را تمدید کنند.
وی با بیان اینکه مسئولان و مدیران درصدد رفع مشکلات صنعتگران اصفهان هستند، افزود: برای بررسی و رسیدگی معضل و دغدغههای این صنعتگران باید کمیتهای به صورت منظم و هفتگی تشکیل شود.
انصاری تصریح کرد: تسهیل در برابر تحریم در اقتصاد مقاومتی، بهبود قوانین کسب و کار، سازمان دهی مدیریت اقتصادی کشور، همراهی سیستم بانکی با تولید کننده در شرایط تحریم و عدم ممنوعالخروج شدن صنعتگران بدون اطلاع رسانی در اثر بدهیهای ناچیز بانکی، عمده درخواستهای تولیدکنندگان را تشکیل میدادند.
جنگ اقتصادی را باید با تدابیر راهبردی پشت سر بگذاریم
استاندار اصفهان گفت: بحران و جنگ اقتصادی را باید با تدابیر راهبردی پشت سر بگذاریم و این مشارکت مردمی را میطلبد.
علیرضا ذاکر اصفهانی در نشست مشترک اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه اگر وجود جنگ اقتصادی را پذیرفتهایم باید با آن برخورد شایسته داشته باشیم، اظهار داشت: مردم باید در حل مشکلات اقتصادی با دولت همکاری کنند.
وی افزود: هم اکنون یک دوره گذار اقتصادی پیش آمده که با سختیهایی همراه است و کشورمان در شرایط جنگ روانی اقتصادی قرار دارد و نباید به آن دامن زد.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه اجرای هدفمندی یارانهها جراحی بزرگ اقتصاد کشور بود که با تحریمها همزمان شد، گفت: بحران و جنگ اقتصادی را باید با تدابیر راهبردی پشت سر بگذاریم و این مشارکت مردمی را میطلبد.
وی تعامل و درک متقابل بین دولت و مردم را عمدهترین واکنش در برابر شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: احساسمان این است که اگر واحد تولیدی دچار فروپاشی شود، یک واحد دولتی مشکل پیدا کرده است.
ذاکر اصفهانی با بیان اینکه باید کاهش خطرپذیری صورت گیرد، گفت: در دل هر تهدیدی فرصتهایی هم هست برای مثال اگر ارز به نرخ واقعی برسد، برای صادرات مزایایی دارد.
وی با اذعان به وجود دو نوع تهدید داخلی و خارجی، اظهار داشت: در مورد مشکلات داخلی باید بر اجرای صحیح بخشی از قوانین که مربوط به استان اصفهان است، تمرکز و از عدم اجرای قوانین و یا اقدامات افراطی آنها خودداری کنیم.
استاندار اصفهان با بیان اینکه کاهش میزان فروش نفت باعث کمبود نقدینگی شده است، گفت: تمام این عوامل دست به دست هم دادهاند و شرایط موجود را رقم زدهاند.
وی اضافه کرد: بیکاری مشکلاتی به همراه دارد و نگرانیهایی را برای ما به وجود آورده است.
ذاکر اصفهانی با اشاره به وجود بیش از ۸ هزار واحد تولیدی در استان اصفهان، گفت: اصفهان به لحاظ ظرفیتهایش حتی از بعضی کشورها مانند مغولستان بالاتر است.
وی افزود: وجود منابع طبیعی نشان دهنده قدرت یک سرزمین نیست بلکه استفاده از دانش فنی و نیروی انسانی ماهر و تجهیز شده میتواند در موفقیت سرزمین موثر باشد.
استاندار اصفهان خطاب به صنعتگران گفت: میتوانید در شورای برنامهریزی استان حضور داشته باشید؛ اگر چه حق رای ندارید، اما نظرات مفیدی که بر رایها تأثیر دارند،ارائه کنید.
وی تصریح کرد: وظیفه صنعتگران و تولیدکنندگان در زمان حاضر اجرای بهترین برنامههای اقتصادی برای حذف فضای جنگ روانی دشمنان است.
ذاکر اصفهانی تاکید کرد: نشست با صنعتگران و واحدهای تولیدی باید هر هفته تکرار شود و مصوباتی برای حل مشکلات صنعتگران در زمینههای بانکها و دارایی داشته باشد.
به گزارش مهر، در پایان این جلسه مقرر شد دو کارگروه برای رفع مشکلات بانکی و مالیاتی صنعتگران اصفهانی تشکیل شود که این کارگروهها با حضور نماینده واحدهای صنعتی استان و نماینده نهادهای ذیربط از جمله استانداری، اداره مالیات، بانکها، تأمین اجتماعی و برگزار میشود.
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