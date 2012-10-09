به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی که روز گذشته با تیم ذوب‌آهن قرارداد امضا کرد با بیژن طاهری برای حضور در تیم ذوب‌آهن به عنوان دستیار مذاکره کرد.

پیش از این گزینه‌های بسیاری برای حضور به عنوان دستیار فرهاد کاظمی مطرح می‌شدند اما گفته می‌شود طاهری شانس بیشتری برای تصدی این پست را دارد.

بیژن طاهری دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاظمی مذاکراتی برای حضور در ذوب‌آهن با من داشته اما حضورم به عنوان مربی تیم ذوب‌آهن هنوز قطعی نشده است.

وی ادامه داد: قرار است کاظمی با من تماس بگیرد و به محض اینکه آقای کاظمی با من تماس بگیرد به اصفهان می‌آیم و مطمئنم ذوب‌آهن با فرهاد کاظمی می‌تواند به دوران اوج خود بازگردد.