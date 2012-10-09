  1. سیاست
۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۱

با حضور قشقاوی صورت می گیرد؛

بررسی همکاری های ایران و امارات در هفتمین نشست مشترک دو کشور در دبی

بررسی همکاری های ایران و امارات در هفتمین نشست مشترک دو کشور در دبی

هفتمین کمیسیون مشترک کنسولی ایران و امارات با حضور قشقاوی معاون کنسولی و امور ایرانیان وزارت خارجه در امارات برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه به منظور شرکت در هفتمین نشست کمیسیون مشترک کنسولی ایران و امارات وارد دبی شد.

براساس این گزارش قشقاوی پس از ورود مورد استقبال مقامات اماراتی قرار گرفت.

وی در بدو ورود به امارات بر عزم دو کشور در برگزاری این نشست برای توسعه روابط و همکاری های دو جانبه تاکید کرد.

قرار است در این نشست همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف کنسولی مورد بحث قرار گیرد و موارد توافق شده در نشست های گذشته در رأس موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 1716145

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