بررسی همکاری های ایران و امارات در هفتمین نشست مشترک دو کشور در دبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه به منظور شرکت در هفتمین نشست کمیسیون مشترک کنسولی ایران و امارات وارد دبی شد.

براساس این گزارش قشقاوی پس از ورود مورد استقبال مقامات اماراتی قرار گرفت.

وی در بدو ورود به امارات بر عزم دو کشور در برگزاری این نشست برای توسعه روابط و همکاری های دو جانبه تاکید کرد.

قرار است در این نشست همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف کنسولی مورد بحث قرار گیرد و موارد توافق شده در نشست های گذشته در رأس موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گیرد.