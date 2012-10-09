780 دانش آموز اول ابتدایی آزادشهر آموزش قرآن مجید را فرا می گیرند

به گزارش خبرنگارمهر، حسین عجم بعد از ظهر سه شنبه در مراسم متمرکز جشن آغاز یادگیری قرآن مجید دانش آموزان پایه اول ابتدایی گفت:۷۸۰ دانش آموز پسر و دختر پایه اول ابتدایی این شهرستان زیر نظر ۶۰ مربی،همزمان با مدارس ابتدایی سراسر کشور یادگیری قرآن را در مدارس خود آغاز کردند.

وی همچنین از اعزام دانش آموزان به سرزمین های عملیاتی جنوب خبر داد و گفت: در مرحله اول ۵۳۰ دانش آموز دختر بسیجی سال دوم متوسطه این شهرستان صبح امروز در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

وی هدف از این اعزام را در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر زنده نگه داشتن ارزشهای دفاع مقدس و با هدف انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید و نیز گذراندن دوره عملی درس آمادگی دفاعی سال دوم متوسطه بیان کرد.

عجم افزود: این کاروان به مدت ۵ روز از مناطق عملیاتی بازدید خواهند کرد و ۱۱ نفر از راویان دفاع مقدس که از ابتدای حرکت و در طول مدت زمان بازدید با کاروان همراه هستند در خصوص فرهنگ ایثار و شهادت و هر یک از مناطق عملیاتی دفاع مقدس و خاطرات جبهه و جنگ برای دانش آموزان بسیجی توضیحات لازم را ارائه خواهند داد.

آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.

