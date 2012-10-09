معلمان افرادی شایسته نظام جمهوری اسلامی تربیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مصلحی پور ظهر سه‌شنبه در جلسه معاونان و مربیان حوزه پرورشی اظهار داشت: فشارهای زیادی نظیر مسائل روانی، ترور شخصیت‌ها، جنگ هشت ساله، تحریم‌های اقتصادی، ترور نخبگان و دانشمندان هسته‌ای، جنگ فرهنگی و فتنه88 بر جمهوری اسلامی وارد شده است که هدف براندازی نظام بوده ولی تاکنون به نتیجه نرسیده اند.

وی افزود: در حال حاضر نیز تلاش دارند با وارد کردن فشار به مردم، آنها را نسبت به نظام بدبین و عرصه را تنگ کنند تا دولت در فشار قرار گیرد و حمایت مردمی از نظام کاهش یابد و هرج و مرج در کشور فراگیر شود ولی همچون گذشته به برکت رهبری معظم انقلاب و آگاهی مردم به این هدف نیز نخواهد رسید.

مصلحی پور اضافه کرد: امسال به دلیل اجرای سند تحول بنیادین که قانون اساسی و نقشه راه ما در آموزش و پرورش است با سال‌های گذشته متفاوت است و این سند با رویکرد دینی و قرآنی دیدگاه ویژه ای به نسل جوان دارد.

وی ادامه داد: با مقدماتی که فراهم شده در دراز مدت نتایج درخشانی خواهد داشت که محصول کار ما باید دارای روحیه عدالت خواهی و تعاون و نوع دوستی و انتظار ظهور و صالح و پایبند به ارزش‌ها و اعتقادات باشد.

این مقام مسئول یادآور شد: همه معلمان باید احساس تکلیف کنند زیرا تنها وظیفه مربی پرورشی توجه به امور تربیتی نیست و همان‌گونه که آموزش و پرورش در همه عرصه‌ها خوب درخشیده و پیشتاز بوده و در عرصه فرهنگی نمایشی پرافتخار داشته، باز شاهد حضور این قشر تأثیرگذار و الگو در صحنه‌های حفاظت و حمایت از نظام خواهیم بود.

رئیس اداره آموزش و پرورش بردخون خاطرنشان کرد: هدف سند تحول بنیادین انسان سازی است پس در آموزش و پرورش معلمان باید انسان‌هایی شایسته نظام جمهوری اسلامی تربیت کنند.