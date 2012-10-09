محمدعلی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مرحله کشوری سیزدهمین دوره از مسابقات ملی مهارت از 16 تا 18 مهر ماه سال جاری در سطح کشور در حال برگزاری است، اظهار داشت: هر ساله تعدادی از مهارتآموزان استان برای حضور در مسابقات ملی مهارت انتخاب میشوند و استعدادها و تواناییهای خود را در رشتههای مهارتی ارزیابی میکنند.
وی به برگزاری این دوره از مسابقات ملی مهارت در 28حرفه آموزشی در سه حوزه اشاره کرد و افزود: البته مهارتآموختگان استان اصفهان در این دوره از مسابقات در 24 حرفه آموزشی با رقابت با سایر شرکتکنندگان میپردازند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان با اشاره به اینکه در این دوره از مسابقات 670 نفر از مهارتآموزان از سراسر کشور شرکت میکنند، بیان داشت: 31 نفر از این افراد از استان اصفهان بوده و حدود پنج درصد از شرکتکنندگان سیزدهمین مسابقات ملی مهارت از مهارتآموختگان استان اصفهان هستند.
وی با تاکید بر اینکه این افراد برای حضور در مسابقات جهانی مهارت و ارزیابی تواناییهای خود به رقابت با سایر شرکتکنندگان میپردازند، اضافه کرد: برگزیدگان این دوره از مسابقات ملی مهارت برای شرکت در چهل و دومین مسابقات جهانی مهارت - آلمان 2013 انتخاب میشوند و تواناییهای مهارتی خود را در عرصه بینالمللی ارزیابی میکنند.
نظر شما