علیرضا یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در آستانه آغاز فصل سرما قرار داریم، اظهار داشت: هر ساله با سرد شدن هوا و کار گذاشتن وسایل گازسوز و گرمازا در منازل موضوع گازگرفتگی نیز مطرح میشود و فرهنگسازی هر چه بیشتر در این زمینه سبب کاهش فوتیهای ناشی از گازگرفتگی میشود.
وی با تاکید بر اینکه عمدهترین حوادث گازگرفتگی در منازل و ساختمانهای مسکونی به وقوع میپیوندد، ادامه داد: وسایل گازسوز در این اماکن اگرچه از نظر تأمین آب گرم و گرم شدن فضای منازل اهمیت دارد، اما باید تمهیدات ایمنی برای جلوگیری از وقوع حادثه و خسارت به افراد ضروری است.
معاون آموزش، پیشگیری و اطفای حریق سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی اصفهان تصریح کرد: دستگاههای گازسوز موجود در منازل و ساختمانهای مسکونی از دو جنبه دارای خطر هستند که انفجار و آتشسوزی و گازگرفتگی از خطرات این وسائل به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه خطرات انفجار و آتشسوزی دستگاههای گازسوز به نصب و نحوه استفاده از این وسائل باز میشود، اضافه کرد: نصب و راهاندازی تجهیزات گازسوز در منازل باید توسط افراد متخصص انجام شود و استفاده از افراد غیرمتخصص در این زمینه در بسیاری از موارد سبب انفجار و آتشسوزی شده است.
یاوری در پاسخ به این سؤال که هر ساله چند درصد گازگرفتگی در سطح شهرستان اصفهان به وقوع میپیوندد، تاکید کرد: آمارهای گازگرفتگیهای صورت گرفته در شهرها متفاوت است و آتشنشانی تنها آمار گازگرفتگیهای مراجعه به این سازمان را در اختیار دارد.
وی با بیان اینکه البته مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی نیز آمار گازگرفتگیهای مراجعه شده به این مرکز را در اختیار دارد، افزود: آتشنشانی اصفهان هر ساله با اطلاعرسانی در زمینه ایمنی منازل در فصل زمستان درصدد کاهش گازگرفتگی و خسارات ناشی از این حوادث است.
معاون آموزش، پیشگیری و اطفای حریق سازمان آتشنشانی اصفهان گفت: امیدواریم که شهروندان امسال تمام نکات ایمنی را در منازل و ساختمانهای خود رعایت کنند تا جان و اموال خود را به دلیل بیتفاوتی و بیتوجهی نسبت به نکات ایمنی وسایل گازسوز از دست ندهند.
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