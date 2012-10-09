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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۲

یاوری در گفتگو با مهر:

آمار گازگرفتگی‌های صورت گرفته در شهر‌های اصفهان متفاوت است

آمار گازگرفتگی‌های صورت گرفته در شهر‌های اصفهان متفاوت است

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش، پیشگیری و اطفای حریق سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی اصفهان گفت: آمار‌های گاز‌گرفتگی‌های صورت گرفته در شهر‌ها متفاوت است و آتش‌نشانی تنها آمار گاز‌گرفتگی‌های مراجعه به این سازمان را در اختیار دارد.

علیرضا یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در آستانه آغاز فصل سرما قرار داریم، اظهار داشت: هر ساله با سرد شدن هوا و کار گذاشتن وسایل گاز‌سوز و گرما‌زا در منازل موضوع گاز‌گرفتگی نیز مطرح می‌شود و فرهنگ‌سازی هر چه بیشتر در این زمینه سبب کاهش فوتی‌های ناشی از گاز‌گرفتگی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه عمده‌ترین حوادث گاز‌گرفتگی در منازل و ساختمان‌های مسکونی به وقوع می‌پیوندد، ادامه داد: وسایل گاز‌سوز در این اماکن اگرچه از نظر تأمین آب گرم و گرم شدن فضای منازل اهمیت دارد، اما باید تمهیدات ایمنی برای جلوگیری از وقوع حادثه و خسارت به افراد ضروری است.

معاون آموزش، پیشگیری و اطفای حریق سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی اصفهان تصریح کرد: دستگاه‌های گاز‌سوز موجود در منازل و ساختمان‌های مسکونی از دو جنبه دارای خطر هستند که انفجار و آتش‌سوزی و گاز‌گرفتگی از خطرات این وسائل به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه خطرات انفجار و آتش‌سوزی دستگاه‌های گاز‌سوز به نصب و نحوه استفاده از این وسائل باز می‌شود، اضافه کرد: نصب و راه‌اندازی تجهیزات گاز‌سوز در منازل باید توسط افراد متخصص انجام شود و استفاده از افراد غیر‌متخصص در این زمینه در بسیاری از موارد سبب انفجار و آتش‌سوزی شده است.

یاوری در پاسخ به این سؤال که هر ساله چند درصد گاز‌گرفتگی در سطح شهرستان اصفهان به وقوع می‌پیوندد، تاکید کرد: آمار‌های گاز‌گرفتگی‌های صورت گرفته در شهر‌ها متفاوت است و آتش‌نشانی تنها آمار گاز‌گرفتگی‌های مراجعه به این سازمان را در اختیار دارد.

وی با بیان اینکه البته مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی نیز آمار گاز‌گرفتگی‌های مراجعه شده به این مرکز را در اختیار دارد، افزود: آتش‌نشانی اصفهان هر ساله با اطلاع‌رسانی در زمینه ایمنی منازل در فصل زمستان درصدد کاهش گاز‌گرفتگی و خسارات ناشی از این حوادث است.

معاون آموزش، پیشگیری و اطفای حریق سازمان آتش‌نشانی اصفهان گفت: امیدواریم که شهروندان امسال تمام نکات ایمنی را در منازل و ساختمان‌های خود رعایت کنند تا جان و اموال خود را به دلیل بی‌تفاوتی و بی‌توجهی نسبت به نکات ایمنی وسایل گاز‌سوز از دست ندهند.

کد مطلب 1716152

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