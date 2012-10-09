ماهیانه 300هزار تماس با 118/ 20 درصد درخواست شماره تکراری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد بیجندی ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر کاشمر اظهارکرد: فعالیت 118 کاشمر در سه نوبت کاری مثل تمام کشور به مردم خدمات رسانی می کند که بیشترین تماس ها از صبح تا عصر است.

وی در ادامه با بیان اینکه مردم اگرچه به شماره هایی به صورت متوالی نیاز دارند ولی نسبت به یادداشت و ثبت این شماره ها اقدام نمی کنند افزود: هم اکنون بابت هر تماس با 118 فقط یک پالس محاسبه می شود.

رئیس اداره مخابرات یکی از مشکلات دیگری که 118 با آن مواجه است را عدم تغییر آدرس و نام تلفن های ثابت توسط مشترکین ذکرکرد.

نهادهای دولتی اطلاعات به روز خود را به 118 اعلام نمی کنند

وی تصریح کرد: بانک ها و موسسات مالی و ادارات و نهادهای دولتی نیز با توجه به درخواست های کتبی مکرر هنوز اطلاعات کامل و به روز خود را به 118 اعلام نکرده اند که برمشکلات 118 جهت اطلاع رسانی صحیح افزوده شده است.

وی مشترکان تلفن ثابت شهرستان کاشمر را 53 هزار تلفن اعلام کرد و گفت: از کل مشترکین اداره مخابرات 36 هزار مشترک در خود شهر خدمات دریافت می کنند که بیش از یکهزار و 500 مشترک بدهی معوق بیش از پانصد هزار ریالی دارند.

رئیس مخابرات کاشمر در ادامه میانگین هزینه مکالمه تلفن ثابت در هر دوره دو ماهه در کاشمر را 95 هزار ریال اعلام کرد.

عدم تغییر تعرفه مکالمات در کاشمر از سال 83

وی افزود: هم اکنون به خاطر عدم تغییر در تعرفه های مکالمات مخابرات از سال 83 شهرستان کاشمر مدت پنج سال از نظر درامد زایی منفی و زیان ده است.

بیجندی در ادامه مدت مکالمه با تلفن همراه در کاشمر را 10 ثانیه بیشتر از کل استان دانست و گفت: به خاطر اینکه کاشمر یکی از بخش های مسکونی آن منطقه کوهسرخ است و کوهستانی بودن این منطقه باعث شده در بعضی از روستاها تعداد چهار انتن همراه برای ارائه خدمات نصب شود.

وی همچنین ترافیک در همراه های شهرستان را به خاطر انجام عملیات فنی و ساماندهی و به روز کردن آنتن ها عنوان کرد و گفت: مرکز کاشمر شهرستان های خلیل آباد، بردسکن و مه ولات را پوشش می دهد که در شهر کاشمر 23 نقطه آنتن همراه فعال است.

طولانی شدن مجوزهای مورد نیاز برای نصب آنتن همراه

بیجندی طولانی شدن مجوزها و استعلامات مورد نیاز برای نصب انتن همراه را از مشکلات دیگر خدمات رسانی دانست و گفت: هنوز پس از پنج سال نتوانستیم انتن مورد نیاز مرکز شهر را راه اندازی کنیم چرا که پس از 2 و نیم سال مجوز آن صادر و هم اکنون مدت سه سال است با کمبود امکانات مواجه هستیم.

رئیس اداره مخابرات شهرستان کاشمر در ادامه گفت: هم اکنون تمامی 85 روستای شهرستان از امکانات تلفن وICTبرخوردار هستند.

وی با انتقاد از مردم که پرداخت قبض تلفن را جزو اولویتهای بیش از شش خود می دانند و از اهمیت کمتری برای آنها برخوردار است افزود: کاهش ترافیک، صرفه جویی در انرژی، جلوگیری از آلودگی هوا، و خسارتهای جانی فراوان را می توان از گوشه ای از خدمات مخابرات عنوان کرد.

بیجندی با بیان اینکه مخابرات کاشمر دبیر دولت الکترونیک در کاشمر است تصریح کرد: از سال 86 استفاده از کارتهای اعتباری در شهرستان بیش از 50 درصد رشد داشته است که باید برای محقق شدن دولت الکترونیک تا پایان سال 92 به صد در صد برسیم.

وی همچنین استفاده از اینترنت در شهرستان را رو به افزایش اعلام کرد و گفت: هم اکنون با توجه به قول هایی که داده شده است تاپایان سال وضعیت اینترنت برای استفاده در سرعت و پهنا برای مشترکین بیشتر خواهد شد.