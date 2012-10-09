تصادف زائران در بزرگراههای مکه/ پزشک زن در مراکز درمانی هلال احمر

ولید دنده بر در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: به منظور حفظ رضایتمندی زائران ایرانی با توجه به برخی معذوریتهای بانوان، پایگاههای سلامت بانوان در شهر مکه راه­اندازی شده که بانوان می­توانند به صورت شبانه­ روزی استفاده نمایند.

وی افزود: ‌در سالهای گذشته فقط بحث تزریقات در این پایگاهها مطرح بود که با برنامه­ریزیهای انجام شده امسال یک پزشک خانم نیز در این پایگاه به طور ویژه به مشکلات درمانی خواهران زائر رسیدگی می­کند.

وی اشاره به انتقال و مراجعه چندین زائر به بیمارستان بر اثر تصادفات به ویژه در شهر مکه، از زائرین خواست تا در عبور و مرور خود از خیابانها و بزرگراهها احتیاط کنند.



دنده بر اظهار داشت: در چند روز گذشته چندین زائر بر اثر تصادفات دچار جراحات و شکستگی­ شدند که خوشبختانه آسیب جدی ندیده اند. همچنین با توجه به بزرگراههای موجود در عربستان و سرعت زیاد اتومبیلها و بی‌توجهی بعضی از زائرین به نکات ایمنی، متأسفانه مواردی از تصادفات رانندگی بروز می کند.