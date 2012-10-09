تصادف زائران در بزرگراههای مکه/ پزشک زن در مراکز درمانی هلال احمر

ولید دنده بر در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: به منظور حفظ رضایتمندی زائران ایرانی با توجه به برخی معذوریتهای بانوان، پایگاههای سلامت بانوان در شهر مکه راهاندازی شده که بانوان میتوانند به صورت شبانه روزی استفاده نمایند.
وی افزود: در سالهای گذشته فقط بحث تزریقات در این پایگاهها مطرح بود که با برنامهریزیهای انجام شده امسال یک پزشک خانم نیز در این پایگاه به طور ویژه به مشکلات درمانی خواهران زائر رسیدگی میکند.
وی اشاره به انتقال و مراجعه چندین زائر به بیمارستان بر اثر تصادفات به ویژه در شهر مکه، از زائرین خواست تا در عبور و مرور خود از خیابانها و بزرگراهها احتیاط کنند.
دنده بر اظهار داشت: در چند روز گذشته چندین زائر بر اثر تصادفات دچار جراحات و شکستگی شدند که خوشبختانه آسیب جدی ندیده اند. همچنین با توجه به بزرگراههای موجود در عربستان و سرعت زیاد اتومبیلها و بیتوجهی بعضی از زائرین به نکات ایمنی، متأسفانه مواردی از تصادفات رانندگی بروز می کند.
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