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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۴

از امروز؛

آغاز رسمی تمرینات سپاهان/ امید ابراهیمی در تمرینات سپاهان

آغاز رسمی تمرینات سپاهان/ امید ابراهیمی در تمرینات سپاهان

اصفهان - خبرگزاری مهر: تمرینات تیم سپاهان به صورت رسمی از امروز با حضور بازیکنان این تیم اصفهانی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این اعلام شده بود که تمرینات تیم سپاهان از روز سه‌شنبه در اصفهان دوباره از سر گرفته می‌شود اما طلایی‌پوشان روز گذشته نیز در ورزشگاه جروکان اصفهان تمرین کردند و از امروز به صورت رسمی تمرینات خود را از سر گرفتند.

بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم سپاهان عصر امروز در ورزشگاه جروکان اصفهان تمرین کرده و آخرین برنامه‌های تمرینی خود را مرور کردند.

در این تمرین که با حضور همه بازیکنان تیم سپاهان برگزار شد، محمد غلامی و محمدرضا خلعتبری به دلیل حضور در اردوی تیم ملی حضور نداشتند.

البته امید ابراهیمی، هافبک طلایی‌پوشان که به اردوی تیم ملی دعوت شده بود و از تیم ملی خط خورده بود در تمرینات این تیم حضور داشت.

زلاتکو کرانچار سرمربی سپاهان که بعد از دیدار تیمش مقابل الاهلی به کشورش بازگشته بود نیز روز گذشته وارد ایران شد و تمرینات تیمش را زیر نظر گرفت.

سپاهان سه‌شنبه گذشته در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با شکست مقابل الاهلی عربستان از دور رقابت‌ها حذف شد.

تیم اصفهانی در چارچوب مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور روز جمعه 28 مهر به مصاف صبای قم می‌رود.

کد مطلب 1716156

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