مشکلات زیرساختی در کردستان مهمترین دلیل عدم سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی ظهر سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان که با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: نبود صنایع پایه ای در کردستان نیز موجب کاهش تمایل به سرمایه گذاری در این استان شده است.

وی افزود: در حوزه صنعت و معدن کردستان علاوه بر تنگناهای موجود در سطح کشور مشکلات خاصی از سوی مدیران دستگاه های مربوطه و مسئولان استانی ایجاد می شود و به همین دلیل باید مشکلات این حوزه را به صورت ویژه مورد بحث و بررسی قرار داد.

رئیس مجمع نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نبود صنایع پایه ای در کردستان رغبت و تمایل به سرمایه گذاری در استان را کاهش داده و متاسفانه کردستان از پیوستگی که در حوزه صنعت سایر استان ها وجود دارد، محروم است.

مرادی وضعیت واحدهای صنعتی کردستان را نگران کننده عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر از 800 واحد صنعتی استان، 75 درصد آن غیر فعال و تنها 250 واحد فعال در استان وجود دارد که این وضعیت بسیار نگران کننده است.

وی بیان کرد: فاصله ناخواسته ای که به دلیل شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اوایل انقلاب در کردستان نسبت به سایر استان های کشور ایجاد شده است با تدوین طرح توسعه کردستان در حوزه صنعت و اختصاص اعتبارات ویژه به این بخش از بین می رود.

نماینده مردم شهرستان های دیواندره، کامیاران و سنندج در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید قدم های اساسی برای توسعه همه جانبه کردستان برداشته شود و حرکت در این راستا همت و پشتکار فراوان مسئولان را خواستار است.

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، معاونان سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجمع نمایندگان استان و مدیران کل حوزه صنعت و معدن استان کردستان در سنندج برگزار شد.