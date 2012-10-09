به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسین رکنی حسینی ظهر سه‌شنبه در نشست مربیان و معاونان حوزه پرورشی اظهار داشت: تزکیه باید مقدمه تعلیم قرار گیرد زیرا پیامبران برای تزکیه و تعلیم مردم برگزیده شدند و معلمان که رسالت انبیاء را ادامه می دهند، باید در این مسیرگام بردارند تا اهداف آنان را دنبال کنند.

وی در ادامه بیان داشت: آموزش و پرورش به منزله ساختمانی باشکوه است که معلمان و مربیان و مدیران و کارکنان در حکم یک ستون برای آن هستند.

امام جمعه بردخون ادامه داد: اگر هر یک از این ستون‌ها دچار نقص یا کمبود شود ممکن است این ساختمان عظیم و بلند مرتبه فرو ریزد پس هر کس باید در دوام و استواری آن نقش داشته باشد تا همگان از ثمرات آن بهره ببرند.

رکنی حسینی اضافه کرد: در این شرایط حساس که دشمنان قسم خورده اسلام با همه توان به جنگ نظام اسلامی آمده‌اند تا اصل اسلام را نابود کنند، هر یک از ما وظیفه و مسئولیتی سنگین برعهده داریم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه آموزش و پرورش در خط مقدم جنگ بزرگ آنان قرار دارد باید ضمن اصلاح خود، نقش الگویی مناسبی داشته باشیم و با عشق و علاقه به کار رسالت خود را عملی سازیم.

امام جمعه بردخون در ادامه با اشاره به جرایات کشور سوریه، فشار بر این کشور را به دلیل حمایت از جبهه پایداری و مقاومت دانست و بر حفظ هوشیاری مردم به‌ویژه فرهنگیان و مربیان پرورشی تأکید کرد.

نشست معاونان و مربیان پرورشی و تربیت بدنی با حضور امام جمعه، ائمه جماعت روحانی و تعدادی از کارشناسان اداری در سالن شهید انیسه بردخون برگزار شد.