ناباروری در اردبیل بالاتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر قاسمی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از مرکز درمان ناباروری قفقاز اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نرخ ناباروری در استان تصریح کرد: میانگین ناباروری در جهان بیش از 15 درصد بوده که این میانگین در کشور 20.2 درصد و در اردبیل بالاتر از ارقام است.

وی افزود: میانگین دقیق ناباروری استان مشخص نیست، اما تحقیقات در این مورد در حال انجام است و تا پایان بهمن ماه امسال این میانگین به دست خواهد آمد.

قاسمی با اشاره به تعریف علمی نازایی اضافه کرد: هر زوجی که حداکثر بعد از 12 ماه به صورت طبیعی و بدون استفاده از درمان نازایی و روشهای پیشگیری باردار نشوند نازا گفته می شود که بر اساس همین تعریف تعداد زوجهای نابارور بالا است.

رئیس جهاد دانشگاهی مرکز استان با بیان اینکه نازایی طبعات منفی مختلفی دارد، متذکر شد: یکی از اصلی ترین علل طلاق در جامعه نازایی زوجین است.

قاسمی با اشاره به نحوه احداث مرکز درمان ناباروری قفقاز در اردبیل اضافه کرد: از چهار سال پیش جهاد دانشگاهی اردبیل بر اساس برنامه های تدوین شده موظف به انجام برخی کارهای علمی و پژوهشی شد که تاسیس مرکز درمان ناباروری قفقار یکی از این کارها بود.