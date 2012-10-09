پلنگ ایرانی در زنجان تصویربرداری شد

محمد هادی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به اتفاق اکیپی از ماموران اجرایی در طی دو روز متوالی با حضور مستمر و شبانه روزی در مناطق تحت مدیریت، ضمن رصد کامل زیست گاه های حیات وحش و انجام مراقبت های لازم، توام با صبر و حوصله و شکیبایی و صرف زمان کافی، سرانجام برای اولین بار درتاریخ محیط زیست استان زنجان از این پلنگ تصویربرداری شد.

وی با بیان اینکه این تصویربرداری در منطقه شکار ممنوع خرمنه سر از توابع شهرستان طارم انجام شده است افزود: این کار در ساعات پایانی روز از فاصله حدود 250 متری در حال شیر دادن به توله ها و خوردن غذا انجام شده است.

کارشناس محیط زیست استان ادامه داد: این کار با استفاده از تجهیزات فیلم برداری موجود انجام شد ولی به لحاظ محدودیت زاویه دید و موانع و عوارض طبیعی و استتار توله ها ، فیلم برداری از توله ها ممکن نشد.

کاظمی با اشاره به اینکه پلنگ حیوانی شب گرد است و تنها در اوایل صبح و غروب آفتاب دیده می شود یادآور شد: این دلایل باعث می شود امکان شمارش تعداد آنها وجود نداشته باشد ولی وجود توله ها نشان دهنده تعدادی از این پلنگ ها در این منطقه می باشد.