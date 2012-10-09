سردسته باند سارقان مسلح در صحنه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ الهیاری در تشریح این خبر گفت: اواخر شهریور ماه سال جاری مردی جوان به پاسگاه درکه صحنه مراجعه کرده و از وقوع یک فقره سرقت مسلحانه در یکی از روستاهای حوزه استحفاظی پاسگاه خبر داد.

فرمانده انتظامی صحنه افزود: ماموران پاسگاه "درکه" در تحقیقات خود دریافتند شب قبل مرد مذکور بهمراه خانواده اش در باغ خود مشغول استراحت بوده اند که 3 مرد مسلح بدون اجازه وارد محل زندگی آنان شده و ضمن تهدید به تیراندازی، 740 هزار تومان وجه نقد ، 2 سرویس طلا به ارزس 6 میلیون تومان و 5 دستگاه گوشی تلفن همراه را بسرقت برده و متواری شده اند.

سرهنگ الهیاری ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع با دستور مقام قضایی پیگیری پرونده به پلیس آگاهی شهرستان ارجاع شد که با جدیت و تلاش ماموران این پلیس و با انجام کار اطلاعاتی ویژه سردسته باند سارقان مسلح در کمتر از یک ماه شناسایی و دستگیر شد.

وی تصریح کرد: این متهم 32 ساله در بازجویی های فنی و تخصصی بعمل آمده در پلیس آگاهی صراحتا به بزه انتسابی با همکاری 4 نفر از دوستان خود اعتراف کرد و در این رابطه با اطلاعات کسب شده از وی یک نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر گردید .

فرمانده انتظامی شهرستان صحنه در خاتمه خاطر نشان کرد: هویت 4 همدست متهم نیز کاملا شناسایی شده و بزودی خبر دستگیری آنان به اطلاع شهروندان خواهد رسید.