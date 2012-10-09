به گزارش خبرگزاری مهر، غلام‌رضا پورمحمدی اظهار داشت: تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی دهاقان در شش ماهه‌نخست امسال به 442 مأموریت اعزام شدند که تعداد موارد تصادفی و غیرتصادفی به ترتیب 138 و 304 مورد بوده است.

وی تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث تصادفی و غیرتصادفی دهاقان را در این مدت به ترتیب 5 و 11 نفر دانست و افزود: در نیمه‌نخست امسال، راکبان و سرنشینان موتورسیکلت، 60 درصد از حوادث رانندگی را به خود اختصاص دادند.

مسئول امور پایگاه‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان دهاقان بیماری‌های قلبی و تنفسی را بیشترین موارد اورژانس غیرتصادفی عنوان و تصریح کرد: در این مدت، 15 نفر از مربیان بهزیستی دهاقان ضمن شرکت در دوره‌های آموزشی طرح بها با مهارت‌های احیای قلبی ریوی و مدیریت راه هوایی آشنا شدند.

وی یادآور شد: شهرستان دهاقان با بیش از 30 هزار نفر جمعیت از 2 پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی و 12 نفر پرسنل برخوردار است.

حضور واحدهای امداد فوریت های پزشکی اصفهان در مانور بیمارستان سوانح سوختگی

مانور ارزیابی آمادگی بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان به مناسبت هفته‌کاهش اثرات بلایای طبیعی با حضور واحدهای امداد فوریتهای پزشکی این شهرستان برگزار شد.

مانور تخلیه‌اضطراری مجروحین در بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان به مناسبت هفته‌کاهش اثرات بلایای طبیعی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، هدف از اجرای این مانور سنجش میزان آمادگی بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان در مقابل پذیرش مصدومین بیش از ظرفیت بیمارستان و ارزیابی واحدهای امدادی فوریتهای پزشکی بود.

این گزارش حاکی است در مانور نامبرده تعداد 15 مصدوم سوختگی توسط دو واحد امداد فوریتهای پزشکی به بیمارستان منتقل شده و پرسنل درمانی بیمارستان به انجام عملیات تریاژ (اولویت‌بندی مصدومان) و فراخوان متخصصان آنکال پرداختند.