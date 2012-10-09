به گزارش خبرنگار مهر، محسن بیگلری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان که با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: عدم همکاری بانک های عامل ضربه بزرگی به بدنه صنعت و معدن استان وارد کرده و فعالیت این حوزه را راکد می کند.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی استان باید در سطح ملی و بخشی هم به صورت استانی حل و فصل شود، افزود: بسیاری از خواسته های مردم در زمینه دریافت تسهیلات ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی به خاطر بروکراسی ادرای موجود در بانک ها معطل مانده است.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از مشکلات پیش روی سرمایه گذاران داخلی و خارجی این حوزه را در کردستان کمبود سرمایه در گردش عنوان کرد.

بیگلری ادامه داد: استان کردستان دارای ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن است و در صورتی که مشکل کمبود سرمایه در گردش مرتفع شود سرمایه گذاری در این حوزه با رشد قابل توجهی رو به رو می شود.

وی یکی از دغدغه ها و مشکلات اساسی استان را خام فروشی مواد معدنی استان عنوان کرد و یادآور شد: با راه اندازی واحدهای فراوری می توان این مشکل را نیز بر طرف کرد.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش تعداد افراد شاغل در کارخانه دخانیات سقز اشاره کرد و گفت: در این کارخانه قبلا 500 نفر اشتغال داشتند که در حال حاضر به 100 نفر کاهش یافته و این در حالی است که این کارخانه ظرفیت ایجاد اشتغال برای هزار و 500 نفر را دارا است.

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، معاونان سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجمع نمایندگان استان و مدیران کل حوزه صنعت و معدن استان کردستان در سنندج برگزار شد.