پتانسیل تولید آبزیان گرمابی در استان زنجان 2724 تن افزایش یافت

محمد رضا نهاوندی پوردر گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان در ماهیان سرآبی به سه هزار و 337 تن، آرتمیا سه هزار تن و خاویاری به یک هزار و 825 تن می رسد.

وی با بیان اینکه میزان تولید آبزی پروری در سال 89 در این استان را یک هزار و 998 تن عنوان کرد و ادامه داد: این میزان در سال 90 به سه هزار و 33 تن رسید و با برنامه ریزی های صورت گرفته و ادامه روند موجود باید در سال 1404 به 20 هزار افزایش یابد.

نهاوندی پور هدفگذاری صورت گرفته برای تولید آبزیان در این در طول برنامه چهارم توسعه را شش هزار و 844 تن دانست و گفت: این در حالی است که در این پنج سال میزان تولید این استان به هفت هزا رو 535 تن رسید.

نهاوندی پور با بیان اینکه هدفگذاری تعیین شده برای برنامه پنجم توسعه در این استان را تولید پنج هزار 503 تن است افزود: این در حالی است که طی سال 90 و 91، نزدیک به 12 هزار و شش محصولات شیلات تولید شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، به میزان مصرف سرانه ماهی در طول سال در این استان اشاره کرد و افزود: در سال 75 سرانه مصرف 0.5 کیلوگرم بود که با برنامه ریزی های صورت گرفته این میزان در حال حاضر به شش کیلوگرم افزایش یافته است.