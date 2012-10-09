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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۵

صالحی:

طرح تشدید نظارت بر لاشه های دامی در اردبیل اجرا می شود

طرح تشدید نظارت بر لاشه های دامی در اردبیل اجرا می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت: طرح تشدید نظارت بهداشتی و شرعی بر لاشه های دام های قربانی همزمان با ایام عید قربان و ماه محرم در استان اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه با ناظران و بازرسان دامپزشکی تصریح کرد: به منظور نظارت بر ذبح بهداشتی و شرعی دام در ایام عید قربان و ماه محرم دامپزشکی در نظر دارد با استقرار در مراکز ذبح طرح نظارتی خود را به اجرا درآورد.

وی افزود: برای تحقق این طرح لازم است شهروندان همکاری لازم را با ناظران و بازرسان انجام دهند تا دام آلوده ذبح نشود.
 
صالحی تاکید کرد: در شش ماه اول سال جاری 71 هزار و 595 راس لاشه گوسفند، سه هزار و 207 راس لاشه بز، 19 هزار و 437 راس لاشه گاو و هزار و 681 راس لاشه گاومیش در کشتارگاهها مورد بازرسی قرار گرفته است.
 
وی اضافه کرد: تعداد لاشه طیور بازرسی شده در این بازه زمانی چهار میلیون و 636 هزار و 215 قطعه بوده است.
 
این مسئول متذکر شد: مقدار فرآورده ضبط شده از مراکز تولید، نگهداری و عرضه خام دامی در شش ماهه اول سال یک میلیون و 488 هزار کیلوگرم است.
 
مدیر کل دامپزشکی استان با تاکید به ضرورت فعالیت تولید کنندگان دامی با  دارا بودن پروانه بهداشتی ادامه داد: در سال جاری 17 پروانه بهداشتی صادر و 23 مورد تمدید شده و تولید کنندگان بدون داشتن پروانه بهداشتی حق فعالیت ندارند.
 
صالحی با یادآوری ارجاع 164 پرونده تخلف به مراجع قضایی تصریح کرد: در صورتی که تخلف از موازین بهداشتی و شرعی در ایام ذکر شده و در طول بازرسیها دیده شود با فرد خاطی برخورد قانونی خواهد شد.
 
کد مطلب 1716187

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