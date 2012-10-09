طرح تشدید نظارت بر لاشه های دامی در اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه با ناظران و بازرسان دامپزشکی تصریح کرد: به منظور نظارت بر ذبح بهداشتی و شرعی دام در ایام عید قربان و ماه محرم دامپزشکی در نظر دارد با استقرار در مراکز ذبح طرح نظارتی خود را به اجرا درآورد.

وی افزود: برای تحقق این طرح لازم است شهروندان همکاری لازم را با ناظران و بازرسان انجام دهند تا دام آلوده ذبح نشود.

صالحی تاکید کرد: در شش ماه اول سال جاری 71 هزار و 595 راس لاشه گوسفند، سه هزار و 207 راس لاشه بز، 19 هزار و 437 راس لاشه گاو و هزار و 681 راس لاشه گاومیش در کشتارگاهها مورد بازرسی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: تعداد لاشه طیور بازرسی شده در این بازه زمانی چهار میلیون و 636 هزار و 215 قطعه بوده است.

این مسئول متذکر شد: مقدار فرآورده ضبط شده از مراکز تولید، نگهداری و عرضه خام دامی در شش ماهه اول سال یک میلیون و 488 هزار کیلوگرم است.

مدیر کل دامپزشکی استان با تاکید به ضرورت فعالیت تولید کنندگان دامی با دارا بودن پروانه بهداشتی ادامه داد: در سال جاری 17 پروانه بهداشتی صادر و 23 مورد تمدید شده و تولید کنندگان بدون داشتن پروانه بهداشتی حق فعالیت ندارند.

صالحی با یادآوری ارجاع 164 پرونده تخلف به مراجع قضایی تصریح کرد: در صورتی که تخلف از موازین بهداشتی و شرعی در ایام ذکر شده و در طول بازرسیها دیده شود با فرد خاطی برخورد قانونی خواهد شد.

