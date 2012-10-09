تیم بسکتبال بانوان همدان به مسابقات لیگ دسته یک کشور اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال بانوان همدان به رقابت های مرحله نخست دور برگشت لیگ دسته یک کشور اعزام شد.

مرحله نخست مسابقات بسکتبال لیگ دسته یک بانوان کشور از 19مهر ماه به مدت سه روز در رده سنی آزاد به میزبانی شهر ارومیه برگزار می شود.

تیم همدان در این مسابقات با ترکیب نسرین ترنجیان، مهتاب صحابت، سعیده امانی، سهیلا آرمیون، شورا اشترانی، طیبه بهارلو، لیلا صادقی، صفورا کرباسچی، پونه ترکاشوند، هلن معبودی و شیما علیرضایی حضور می یابد.

همچنین، شهلا محیط آذر به عنوان مربی این تیم را در رقابت های لیگ دسته یک بکستبال بانوان کشور هدایت می کند و کبری صمدیان به عنوان سرپرست در این تیم حضور دارد.

تیم بسکتبال بانوان همدان در دو مرحله از دور رفت رقابت های لیگ دسته یک کشور به دو پیروزی و سه شکست دست یافت.

دوچرخه سوار همدانی قهرمان مسابقات لیگ کورسی بانوان کشور شد

دوچرخه سوار تیم شهرداری همدان قهرمان مسابقات لیگ کورسی بانوان کشور شد.

دومین مرحله از رقابتهای لیگ کورسی بانوان در مواد پیست و جاده، با قهرمانی ماندانا دهقان از تیم شهرداری همدان در ماده استقامت جاده و در رده سنی بزرگسالان پایان یافت.

رقابتهای لیگ کورسی بانوان در مواد پیست و جاده و به مناسبت گرامیداشت شهدای زن، در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان به مدت سه روز در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

در سومین و آخرین روز از این مسابقات، 40 رکابزن در ماده استقامت جاده و در رده سنی بزرگسالان به مسافت 60 کیلومتر در پارک چیتگر با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان ماندانا دهقان از تیم شهرداری همدان مقام نخست را به خود اختصاص داد.

دومین مرحله از رقابتهای لیگ کورسی بانوان با حضور 86 رکابزن از تیم های ترافیک تهران، باشگاه دبیری تبریز، اطلس اصفهان، پیراهن سوین، یزد،خوزستان، کردستان، کنگاور، مدرسه دوچرخه سواری آزادی، پاسارگاد و شهرداری همدان برگزار شد.

مسابقات شطرنج ورزشکاران دیابتی کشور در همدان پایان یافت

مسابقات شطرنج ورزشکاران دیابتی کشور روز سه شنبه با شناخت نفرات برتر در همدان پایان یافت.

چهارمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی کشورویژه مردان دیابتی از نوع یک بدون رده سنی به مدت دو روز در سالن کارگران همدان برگزار شد.

در پایان این رقابت ها محسن محمودی از مرکزی، آرمین حسینی از کردستان، فرامرز نوروزی از همدان و احمد صداقت از خراسان شمالی عنوان برتر را کسب کردند.

در آیین اختتامیه این رقابت ها به نفرات اول تا چهارم حکم قهرمانی و جایزه نقدی اهدا شد.

این مسابقات به میزبانی هیئت ورزشهای بیماران خاص و پیوند اعضاء همدان و با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان و همکاری هیئت شطرنج استان همدان برگزار شد.

پایان محرومیت انضباطی مدافع تیم پاس همدان

محرومیت مصطفی یوسف علیزاده مدافع تیم پاس همدان پایان یافت و این بازیکن پاس را در هفته پنجم رقابت های لیگ دسته یک فوتبال کشور همراهی میکند.

یوسف علیزاده به دلیل رفتار غیرعرف در زمینه اخلاق حرفه ای فوتبال از سوی کمیته انضباطی باشگاه پاس به 20 میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت از دو جلسه حضور در مسابقات این تیم محکوم شده بود.

همچنین علاوه بر این حکم، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نیز وی را به دو جلسه محرومیت حضور در مسابقات رسمی لیگ دسته یک فوتبال کشور محکوم کرده بود.

این بازیکن با پشت سر گذاشتن دوران محرومیت خود از هفته پنجم لیگ آزادگان به رقابت های رسمی باز می گردد.

یوسف علیزاده در پایان بازی تیم های پاس همدان و شهرداری تبریز در چارچوب هفته نخست رقابت های لیگ دسته یک فوتبال کشور اقدام به رفتار ناشایست نسبت به تیم شهرداری کرد.

دو کشتی گیر همدانی به جام علی یف روسیه اعزام می شوند

دو کشتی گیر منتخب استان همدان با نظر کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد کشور به مسابقات جام "علی یف" کشور روسیه اعزام می شوند.

بر اساس این گزارش، محمد حسین سلطانی در وزن 55 کیلوگرم و مهران میرزایی در وزن 96 کیلوگرم هر دو از استان همدان به این رقابت‌ها که در روزهای هشتم تا دهم آذر ماه امسال در شهر "ماخاچ کالا" جمهوری داغستان روسیه برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.

این مسابقات به عنوان مبنای ارزیابی از وضعیت کشتی‌گیران در اوزان مختلف برای حضور در رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد خواهد بود.

همچنین براساس اعلام فدراسیون کشتی یکی از مربیان مستعد همدانی با صلاحدید و معرفی هیئت کشتی همدان به این رقابت ها اعزام خواهد شد.