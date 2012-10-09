به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزا عبداللهیها ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر استکبار جهانی تمام امکانات خود را در جبهه اقتصادی بسیج کرده است تا کشور را به زانو درآورد، تصریح کرد: مردم و نظام ایران با هوشیاری و برخلاف تمام شیطنتهای بیگانگان، عاقلانه و عالمانه ایستادگی میکنند.
وی تصریح کرد: کمک به تولید و بخشهای مولد و اشتغالزا امری حیاتی برای پشت سر گذاشتن شرایط کنونی و خنثی کردن تمام ناملایمات و نامهربانیهای غیر عادلانه استکبار جهانی ضد کشور است.
مدیر شعب بانک سپه استان اصفهان با اشاره به اینکه بانک سپه در سطح کلان و با تدوین استراتژیهای مشخص، تمام تلاش خود را برای کمک به بخشهای مولد و طرحهای استراتژی و حیاتی کشور مانند استخراج نفت، ذخیره سازی نفت و کمک به ایجاد نیروگاههای برق آبی به کار گرفته است.
وی بیان داشت: تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم تا یاور خوبی برای تولیدکنندگان استان، تولید و اشتغالزایی باشیم.
میرزا عبداللهیها با بیان اینکه بانک سپه طی سال 1390 و 6 ماهه سال 1391 در حدود 15 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی استان و به منظور رفع نیازهای ضروری مردم پرداخت کرده است، تصریح کرد: بانک سپه در راستای وظایف قانونی خود، 5 هزار و 707 میلیارد ریال تسهیلات در بخش صنعت هزینه کرده است که این هزینه در سال 1390 و طی 6 ماهه سال جاری انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه بانک سپه در سال گذشته، بیش از 579 میلیارد و 562 میلیون ریال به بخش کشاورزی اختصاص داده شده است، گفت: این روند طی 6 ماهه ابتدای سال جاری نیز ادامه یافته و بانک سپه طی نیمه ابتدای سال جاری، بالغ بر 235 میلیارد و 658 میلیون ریال به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت کرده است.
مدیر شعب بانک سپه استان اصفهان بیان داشت: کسب رتبه نخست بانک سپه در پرداخت تسهیلات به بازسازی بافتهای فرسوده به دلیل اولویت مهم این بانک در حفظ جان مردم و فراهم کردن شرایط لازم برای رفع مشکلات بوده است و در این راستا طی سال گذشته و 6 ماهه نخست سال جاری، مبلغی در حدود 191 میلیارد و 600 میلیون ریال به بازسازی بافتهای فرسوده اختصاص داده شده است.
وی با بیان اینکه بانک سپه برای رفع نیازهای ضروری مردم و برنامه ویژه این بانک برای نوسازی نانواییهای استان اصفهان اهتمام دارد، گفت: برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، بانک سپه در سال گذشته 31 میلیارد و 500 میلیون ریال و در 6 ماهه نخست سال 1391 مبلغ 56 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.
نصب 200 دستگاه عابر بانک سپه در 161 شعبه در استان اصفهان
میرزا عبداللهیها تعداد پایانه فروش بانک سپه در سطح استان اصفهان را 9 هزار و 719 مورد عنوان کرد و گفت: تعداد دستگاههای عابر بانک سپه در سطح این استان را 200 مورد است و با توجه به تعداد 161 شعب فعال بانک سپه در سطح استان، سرانه خودپردازهای بانک بیش از یک دستگاه عابر بانک برای هر شعبه است.
وی با اشاره به عاملیت بانک سپه برای خرید گندم کشاورزان تصریح کرد: کمیته ویژهای به منظور تعیین تکلیف وصول مطالبات معوقه در بانک سپه استان اصفهان تشکیل شده است.
بیش از 24 میلیارد ریال از مطالبات بانک سپه امسال تعیین تکلیف شده است
مدیر شعب بانک سپه استان اصفهان در ادامه صحبتهای خود در مورد مطالبات و معوقات در بانک سپه استان اصفهان گفت: سال گذشته بیش از 84 میلیارد ریال و در شش ماه نخست سال جاری بیش از 24 میلیارد ریال از مطالبات مانند سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تعیین تکلیف شده است.
وی تاکید کرد: نسبت مصارف با مطالبات معوق بانک از 15 درصد در سال گذشته به 13 درصد در شش ماه نخست امسال کاهش یافت.
میرزاعبدالهیها با بیان اینکه تاکنون 60 درصد منابع خود را مصرف کردهایم، افزود: عمده تسهیلات پرداخت شده این بانک به شرکت فولاد مبارکه اصفهان با رقم بالغ بر یک هزار و 500 میلیارد ریال بوده است.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر مشکل شرکت گیتی پسند و معوقات این واحد تولیدی به بانک سپه بیان داشت: به تعویق افتادن مطالبات بانک و مردم مشکل فعلی این بانک است و در صورت ارائه تضمینهای لازم و برگشت مطالبات بانکی، تسهیلات لازم به این مجموعه صنعتی پرداخت خواهد شد.
مدیر شعب بانک سپه استان اصفهان با اشاره به پروژههای کلان اقتصادی بانک گفت:انعقاد قرار داد احداث پل خلیج فارس، مشارکت در ایجاد مخازن ذخیره نفت به ظرفیت 20 میلیون بشکه، انعقاد قراردادهایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و انعقاد قرارداد 10 میلیارد دلاری با وزارت نفت را از پروژههای کلان این بانک است.
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