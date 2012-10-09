توضیحات شرکت مخابرات بوشهر در مورد یک خبر

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه خبری در خبرگزاری مهر با عنوان " گوش مخابرات بوشهر به بهانه خصوصی سازی بسته است " در ارتباط با صحبت‌های مدیرکل کتابخانه‌های استان بوشهر منتشر شد که روابط عمومی شرکت مخابرات استان بوشهر، در واکنش به این خبر پاسخی برای دفتر خبرگزاری مهر در بوشهر ارسال کرده است .

در توضیح ارسالی به خبرگزاری مهر آمده است: خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند چرا که در عمق جامعه زندگی می‌کنند و سلامت فکری و فرهنگی هر جامعه ای مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی آنهاست و بی شک همگان با هدف توسعه و پیشرفت گام برداشته و در زمینه اطلاع رسانی و تنویر اذهان عمومی صادقانه، و در جایگاه انتقاد منصفانه عمل می کنند و در عصر پرتلاطم ارتباطات، ضمن احترام به اصحاب رسانه، اطمینان از صحت و سقم هر مطلبی برای انعکاس خبری، لازم و بدیهی به نظر می رسد.

اگر گفته شود بزرگترین دگرگونی های تاریخ ارتباطات مخابراتی ایران در دهه اخیر حادث شده، سخنی به گزاف بر زبان نرانده ایم. تحولی که راهی بس صعب و پیچیده را از تغییر ساختار شروع کرده و با پشت سر گذاشتن چالش های فراوان ، با خصوصی‌سازی به عنوان بنیانی ترین تحولات این عرصه در حال پایان یافتن است. حدوث پدیده خصوصی سازی 28 رویکرد جدید را در مقابل شرکت مخابرات قرارداد. و تکریم و بزرگداشت مشتریان به عنوان سرمایه اصلی شرکت و کارکنان به عنوان عامل زیربنایی توسعه مخابرات، از اصلی‌ترین و مهم ترین این رویکردها قلمداد شده است.

سرعت در پاسخگویی و مشتری مداری در راستای تکریم ارباب رجوع استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، سرلوحه خدمات شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی بوده و شرکت مخابرات استان بوشهر نیز از انجام این مهم مستثنی نیست.

شرکت مخابرات استان بوشهر مفتخر به بهره برداری از یک‌هزار و140 پروژه با سرمایه گذاری بالغ بر 700 میلیارد ریال پس از اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران است. کسب رتبه برتر کشوری در جایگاه استان ویژه در دومین همایش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاها با راه اندازی 214 ICTروستایی با بستر اینترنت و ارائه خدمات زیرساختی به این دفاتر به منظور ارائه خدمات سایر دستگاه‌های اجرایی به روستائیان، دریافت جایزه ملی اهتمام به کیفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات دیتا ، کسب رتبه دوم کشور در دیتا ، ضریب نفوذ قابل توجه تلفن همراه در استان، پوشش صد درصد جاده ای و جاده‌های بین فرمانداری‌ها ، راه‌اندازی تلفن های GSMروستایی و رساندن ارتباطات به دور افتاده ترین نقاط استان ، کسب رتبه برتر روابط عمومی استان در دوسال پیاپی در بین شرکت های مخابرات استانی ، همه صحه ای بر عملکرد شرکت مخابرات استان ، به ویژه پس از خصوصی سازی است.شاید که نه بلکه به یقین ندیدن این عملکرد ارزشمند و تلاش شبانه روزی پرسنل این شرکت دور از انصاف است.

اقدامات بی‌شمار مخابرات با (هزینه – فایده) فکر کردن مغایرات دارد

درست در همین ساختار خصوصی ، برای اولین بار در کشور، اولین سوئیچ NGNدر شهرستان دشتستان استان بوشهر نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرد. سوئیچ های NGN با توجه به ساختار IP Baseشبکه های جدید و حرکت رو به رشد تکنولوژی ، امری ضروری به نظر می رسید.

چرا که ارائه سرویس های نوین مخابراتی یکی از سرلوحه های خدمات شرکت مخابرات است. نصب و راه اندازی GSMروستایی با قابلیت ارائه سرویس اینترنت ، پیام کوتاه و نمابردر دور افتاده ترین نقاط استان ، یکی از پروژه های برجسته همین دوران خصوصی سازیست نصب دکل های GSMبا هدف واگذاری خط تلفن و ارتباط به روستائیان آن هم به صورت همراه اعتباری و با هزینه تلفن ثابت ، صرفاً در راستای ارائه خدمت و تکریم ارباب رجوع بوده و به صورت مرحله ای تلفن های قدیمی موجود در روستاها نیز بر روی این GSM ها برگردان خواهد شد.

سرمایه گذاری عظیمی بالغ بر 60 میلیارد ریال در بخش ارتباطات روستایی با هدف ( هزینه – فایده ) اندیشیدن مغایرت دارد. هرچند در این ساختار خصوصی که تمام مردم سهامداران شرکت مخابرات ایران هستند( سهام عدالت ، سهام دولت ، سهام کارکنان و مشتریان ) باید به فکر صرف و صلاح سهامداران بود لیکن درآمد - هزینه ای فکر کردن مفهوم بخشیدن به درست ، و کیفی هزینه کردن است.

اجرای پروژه کابل مسی در شهرستان بوشهر بنا به بعضی از عدم همکاری ها به تعویق افتاد و این پروژه در نطفه خفه شد. لیکن در سایر شهرستان‌ها با همراهی خوب شهرداران این پروژه به بهترین شکل اجرا شد و امروز ، مشکلی در واگذاری تلفن در شهرستان ها نداریم. در بحث پروژه‌های مسکن مهر هم هماهنگی‌های لازم به منظور اجرای پروژه صورت پذیرفته است. با این وجود 44 کافوی نوری نصب شده که به زودی زیر بار خواهند رفت و ضمن بهبود کیفیت شبکه ، توسعه تلفن ثابت نیز امکان پذیر خواهد شد.

با بهره برداری از کافوهای نوری ، خرابی‌ها کمتر و سرعت رفع خرابی نیز بالا خواهد رفت. در همین ساختار خصوصی آمادگی خود را برای واگذاری فیبر اختصاصی به تمام دستگاه های اجرایی ، ارگان‌ها و سازمان‌ها به منظور واگذاری تلفن ثابت اعلام کردیم. و دیگر اینکه هم راستا با این خصوصی سازی بزرگ در تاریخ بورس ایران ، اجرای فیبر Back boneو هم مسیری در دستور کار قرار گرفت و با اجرای این پروژه درست بعد از خصوصی سازی ، استان بوشهر مجهز به فیبر هم مسیری و یکپارچه به طول 700 کیلومتر از شمال به جنوب استان شد.

24 هزار پورت دیتا با بهترین تجهیزات ، خریداری ، نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته و در تمام نقاط استان ، واگذاری آغاز شده است. شرکت مخابرات استان بوشهر آماده همکاری با تمام سازمان ها و ارگان ها به منظور دریافت خدمات ارتباطی است. اتصال 380 مدرسه و 141 پایگاه بسیج به سرویس اینترنت از آمارهای عملکردی برجسته این شرکت است.

در همین زمان گذر از خصوصی‌سازی سالن‌های امور مشترکین تلفن همراه و ثابت مجهز و نوسازی می‌شوند تا تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی در شأن مشترکین انجام شود و این نیز با (هزینه – فایده) فکر کردن مغایرات دارد. ضریب نفوذ تلفن همراه با سیر صعودی رشد یافته و استان بوشهر را به عنوان یکی از سه استان اول در ضریب نفوذ قابل توجه مشترکین تلفن همراه معرفی می کند.

بهره برداری از جدیدترین تجهیزات شبکه تلفن همراه و افزایش ظرفیت این شبکه به 900 هزار شماره ، همراه با اجرای طرح های توسعه ای و بهینه سازی شبکه های ارتباطی به منظور بستر سازی لازم برای ارائه خدمات و سرویس های نوین همراه اول ، پوشش حاشیه‌های مرزی، راه‌های اصلی و فرعی ، پوشش بالغ بر 85درصد روستاهای استان ، پوشش مرز دریایی و همچنین جزایر و سکوهای نفتی همه و همه مبین تلاش در راستای ارائه بهترین پوشش شبکه و خدمات همراه اول ، حتی فراتر از مسئولیت های ابلاغی است و بالطبع به دلیل افزایش روزافزون ضریب نفوذ و آهنگ سریع ساخت و ساز ، بروز اختلالات و گاهاً ضعف هایی در شبکه اجتناب ناپذیر است و رشد بالغ بر 35 درصدی ضریب نفوذ تلفن همراه در دوران پس از خصوصی سازی ، خود دلیل موجهی بر این مدعاست. امروز ضریب نفوذ تلفن همراه در استان بالغ بر 88% محاسبه شده است.

همین ساختار خصوصی ، اختراع و ثبت دستگاه نشانگر خرابی داخلی به منظور تکریم ارباب رجوع ، به همت پرسنل فنی این شرکت صورت پذیرفته و با نصب این دستگاه در ورودی خطوط تلفن به منازل مشترکین ، خرابی داخلی و یا مخابراتی خط تلفن خود را متوجه و بر اساس آن اقدام می کند. راه اندازی سیستم hotbilling( هات بیلینگ )با هزینه های کلان در راستای تکریم ارباب رجوع و صرفه جویی در وقت و هزینه و پاسخگویی به هدف دولت کریمه و خدمات دولت الکترونیک نیز مربوط به بعد از خصوصی سازیست دیگر نیازی به هیچ حضور فیزیکی در امور مشترکین ها و شعب بانک ها برای انجام امور مربوط به خدمات تلفن ثابت و یا همراه نیست.

راه‌اندازی سیستم hotbillingبا ساختار خصوصی همراستا بوده و صحه ای بر شعار شرکت مخابرات ایران که همانا « سرعت در پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع» ، است.

اقدامات موثر مخابرات در راستای خدمات‌رسانی به کتابخانه‌های عمومی

مطالب مذکور تنها گوشه ای از خدمات و تلاش شبانه روزی پرسنل خدوم شرکت مخابرات استان بوشهر به منظور خدمت رسانی به عموم هم استانی های محترم است و این دور از انصاف است که عملکرد برجسته این مجموعه را تنها به صرف ایراد چند جمله آن هم به صورت کلی گویی زیر سوال برد و خستگی را در وجود این بزرگواران ماندگار کرد. با این صراحت در جایگاه سایر نهادهای عمومی و دولتی استان خود را قراردادن و مدعی عدم دسترسی به شبکه ارتباطی و اینترنتی بودن این دستگاه های اجرایی ، جای سوال دارد.

به منظور تنویر اذهان همه خوانندگان باید به استحضار همگان برسانیم که بر اساس بررسی به عمل آمده کتابخانه های عمومی شهرستان‌های استان مجهز به خط تلفن بوده و هیچ محدودیت و محرومیتی وجود ندارد. و در خصوص واگذاری سرویس اینترنت بر روی کابل مسی در نقاطی که امکانات موجود بوده این امر صورت پذیرفته و در بعضی نقاط با بهره برداری از تجهیزات دیتای استان به زودی این امر محقق می شود. هرچند احداث کتابخانه عمومی آن هم در نقاطی که کاملاً از دسترس دور بوده و فاقد هرگونه امکانات است، خود جای سوال دارد . چرا که ، کتابخانه را در مرکز و در دسترس عموم قرار می دهند. با این وجود و با توجه به همان ساختار خصوصی و (هزینه – فایده) فکر کردن در شهر جدید عالی شهر ، به دستور مدیریت محترم عامل مبنی بر واگذاری امکانات به کتابخانه عمومی تاسیس شده ، رایزنی هایی با شرکت عمران و توسعه عالی شهر انجام تا با همکاری بتوان امکانات را به این کتابخانه دور از دسترس رساند.

همواره مدعی این رویکرد هستیم که مشتریان، سرمایه شرکت هستند و ما باید در حفظ آن ها کوشا باشیم. لذا پاسخگویی در شان را وظیفه خود دانسته و ضمن آن که سامانه 135 پل ارتباطی مردم و مسئولان شرکت مخابرات استان بوشهر به صورت 24 ساعته آماده دریافت انتقادات ، پیشنهادات ، درخواست ها و مشکلات هم استانی های گرامی است.