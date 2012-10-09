سرمایه گذاری 4000 میلیارد تومانی در بخش صنعت و معدن کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس شاه غیبی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان که با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: با وجود ذخایر معدنی بی شمار در کردستان تمایل به سرمایه گذاری در این استان زیاد است.

وی افزود: کردستان دارای 550 میلیون تن ذخایر معدنی است ولی در بخش معدن سرمایه گذاری مناسبی ندارد و تاکنون موفق به جذب مقدار مناسب سرمایه گذاری نشده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: در قبل از پیروزی انقلاب 15 واحد صنعتی در استان کردستان فعالیت داشت و واحدهای معدنی نیمه فعال و غیر فعال بودند و اما در حال حاضر بسترهای توسعه این بخش فراهم شده است.

شاه غیبی در ادامه با بیان اینکه محدودیت های توسعه و پیشرفت در کردستان وجود دارد، یادآور شد: استان کردستان با قوانین عمومی که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب می شود نمی تواند توسعه پیدا کند و مصوبات هیئت دولت و قانون های مصوب مجلس در استان اجرایی نمی شود و این عدم رشد و توسعه بخش صنعت و معدن را به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: خام فروشی مواد معدنی و صنعتی استان کردستان نیز از دیگر موانع توسعه اقتصادی این استان است که باید از آن جلوگیری شود چرا که این امر موجب عدم ایجاد اشتغال مولد در کشور و در استان های تولید کننده مواد خام می شود.

گفتنی است در حالی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان از سرمایه گذاری چهار هزار میلیارد تومانی در بخش صنعت و معدن کردستان سخن می گوید که بر اساس گفته های نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی در همین جلسه 70 درصد واحدهای صنعتی و معدنی غیر فعال و راکد هستند.

در حال حاضر 800 واحد صنعتی و معدنی در استان کردستان وجود دارد که تنها 250 واحد آن فعال است و این مسئله با وجود اعلام سرمایه گذاری چهار هزار میلیارد تومانی تا حدودی غیر ممکن و دور از باور است.

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، معاونان سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجمع نمایندگان استان و مدیران کل حوزه صنعت و معدن استان کردستان در سنندج برگزار شد.