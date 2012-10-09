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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۱

حجت‌الاسلام بهشتی نژاد:

غدیر قوی‌ترین پایگاه اندیشه در برابر هجمه‌های فکری است

غدیر قوی‌ترین پایگاه اندیشه در برابر هجمه‌های فکری است

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: هیچ پایگاه اندیشه و تفکری برای بیمه کردن جامعه در برابر هجمه‌های فکری قوی‌تر از غدیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین بهشتی نژاد ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی استان اصفهان با بیان اینکه واقعه غدیر محور تمامی ارزش‌های علوی است، اظهار داشت: اهل بیت (ع) به دنبال آن بودند که غدیر خم فراموش نشود.

وی با اشاره به اهداف واقعه غدیر خم گفت: در مرکز ولایت و مدیریت اسلام قرار دادن شخصیت الهی چون امیرالمومنین علی(ع) و اینکه کفار را در تمامی عرصه‌ها مأیوس کند تا نتوانند آسیبی به دین وارد کنند، از مهم‌ترین اهداف غدیر خم بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با تاکید بر اینکه هیچ پایگاه اندیشه و تفکری برای بیمه کردن جامعه در برابر هجمه‌های فکری قوی‌تر از غدیر نیست، گفت: باید در فضای مجازی از سرمایه‌های نهج‌البلاغه به طور مطلوب کمال استفاده را ببریم.

وی یادآور شد: اگر با همکاری دستگاه‌ها، ظرفیت‌ها به شکل تفاهم‌نامه‌های مشترک مشخص شود، فعالیت‌های عظیمی در مورد معرفی شخصیت علی(ع) انجام می‌شود.

بهشتی نژاد همچنین با محکومیت اهانت استکبار جهانی به ساحت قدسی نبی مکرم اسلام(ص) افزود: به لطف الهی، جهان اسلام خشم و انزجار خود را در برابر تولید و انتشار فیلم موهن صهیونیستی آمریکایی به خوبی نشان داد.

کد مطلب 1716199

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