نمایشگاه نقاشی هنرمند خردسال ملایری گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، یک کارگردان تئاتر خیابانی گفت: با حضور نمایش‌های خیابانی در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، به عنوان یک بخش مستقل، خلاء تولید تئاتر خیابانی برای کودکان و نوجوانان ترمیم می‌شود.

امیرحسین شفیعی افزود: با توجه به ظرفیت محدود سالن‌های تئاتر همدان، بخش خیابانی بستری فراهم می‌کند تا مخاطبان کودک و نوجوان بیشتری از ظرفیت‌های تئاتر استفاده کنند.

کارگردان نمایش خیابانی «هیس» عنوان کرد: رنگ، موسیقی، لباس مناسب، حرکات متناسب از ابزارهای اساسی در تئاتر است اما چالشی که همه کارگردان‌های تئاتر خیابانی در جشنواره تئاتر خیابانی با آن مواجه خواهند شد، استفاده از تماشاگران کودک و نوجوان در جریان نمایش است.

شفیعی بیان داشت: در تجربه‌های پیشین تئاتر خیابانی درگیر کردن مخاطب با اثر با استفاده از شیوه‌های متفاوت، مرسوم و رایج بوده و در واقع همدان یک آزمون بزرگ برای کارگردان‌های تئاتر خیابانی است که چگونه با مخاطب خود ارتباط برقرار کرده و از حضور آنها استفاده دراماتیک کنند.

وی درباره نمایش خیابانی "یک دنیای کودکانه" اظهار داشت: در شیوه اجرایی "یک دنیای کودکانه" سعی شده مخاطب کودک و نوجوان و بزرگسال در نظر گرفته شود.

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان تحولاتی دلپذیر را تجربه می کند

مدیر اجرایی نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با بیان اینکه این دوره از جشنواره رویکردی نو و تحولاتی دلپذیر را تجربه می کند، افزود: تفکیک تئاتر کودک از تئاتر نوجوان در نوزدهمین دوره جشنواره، اثرات مثبت خود را در آینده تئاتر نوجوان به خوبی نمایان می کند.

خسرو بیات ابراز امیدواری کرد: این جشنواره در عرصه بین المللی بیش از پیش اثرگذار باشد.

وی عنوان کرد: برای رسیدن به این اهداف باید به محتوای تئاتر نوجوان اهمیت داده شود و مفاهیم نمایشنامه ها و نمایش ها بر اساس مقتضیات و تغییرات زمان امروز و بر اساس بایدها، ارزش ها و آموزه های دینی به آنها القا شود.

وی گفت: باید از تحمیل این مفاهیم با ابزار گذشته به شدت اجتناب شود زیرا اگر اذهان کودکان و نوجوانان را با مفاهیم بلند و عمیق انسانی و دینی آشنا نشود، دیگران در این عرصه پیشتاز می شوند.

طولانی ترین نقاشی در اسدآباد کشیده شد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسدآباد از برگزاری مسابقه نقاشی کودکان در حاشیه برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان خبر داد.

علی صفری گفت: امروز 18 مهر ماه مسابقه نقاشی برای دانش آموزان اول تا سوم ابتدایی در محل سالن شهدای آموزشگاه ها و برای کودکان پیش دبستانی در محل کانون پرورش فکری کودکان برگزار شد.

علی صفری ادامه داد: داوران مسابقه نقاشی از کانون پرورش فکری کودکان، اساتید دانشگاه و آموزش و پرورش شهرستان انتخاب شده اند.

وی نمایش انتخابی برای اجرا در این شهرستان را " حسنی شده یه دسته گل" به کارگردانی محمد رضا گودرزی عنوان کرد و گفت: در این خصوص با اداره آموزش و پرورش شهرستان جلسه ای برگزار شده و دانش آموزان 10 مدرسه ابتدایی به تماشای این نمایش می نشینند.

صفری اعلام کرد: سانس صبح برای دانش آموزان و سانس بعداز ظهر برای خانواده ها و دانشگاهیان در نظر گرفته شده است.

ایجاد شور و نشاط در جامعه از ابعاد فرهنگی جشنواره تئاتر کودک است

فرماندار بهار گفت: ایجاد شور و نشاط در جامعه از ابعاد فرهنگی جشنواره بین المللی تئاتر کودک در همدان است.

نصرت‌الله گلکارزاده با بیان اینکه همدان دارای ظرفیت‌های گردشگری مناسبی است، تأکید کرد: حضور هنرمندان داخلی و خارجی در استان و بازدید از این مناطق گردشگری همدان را تقویت می کند.

فرماندار بهار از این مزایای این جشنواره را شناساندن ابعاد گردشگری همدان دانست و افزود: شناخت جاذبه‌های گردشگری و توریستی به ویژه از سوی هنرمندان و میهمانان خارجی بسترساز تقویت گردشگری همدان است و به عنوان سفیران فرهنگی در جذب گردشگر مثمر ثمر واقع خواهند شد.

وی با بیان اینکه باید در هر برهه‌ای برای کودکان و نوجوانان اهمیت ویژه‌ای قائل شد، بیان کرد: برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان یکی از ابعاد این ارزشگذاری و اهمیت‌دهی است.

داور نوجوان جشنواره تئاتر همدان مشاور مدیر اجرایی شد

حسین قاسمی هنر داور نوجوان نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با حکمی از سوی قائم مقام جشنواره، به عنوان مشاور مدیر اجرایی انتخاب شد.

در متن این حکم آمده است: نظر به تجربیات، شادابی، تحرک، پویایی و صداقت ذاتی شما در دوره کودکی و نوجوانی و شناخت و اطلاعات شما از حوزه داوران و تئاتر به این سمت منصوب می شوید.

حضور درخشانت در نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان را ارج نهاده و در سایه توجهات خاص قادر متعال به ویژه در عرصه هنرهای نمایشی این مرز و بوم آرزومندم.

نمایشگاه نقاشی هنرمند خردسال ملایری گشایش یافت

همزمان با برگزاری نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان، نمایشگاه نقاشی خردسال ملایری، با حضور مسئولان در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد این شهرستان گشایش یافت.

بر اساس این گزارش، این نخستین نمایشگاه کودک هفت ساله ملایری"آتنا محمدی" است که به مناسبت جشنواره تئاتر در این شهرستان گشایش یافت.

بنابر این گزارش، در این نمایشگاه بیش از 100 اثر نقاشی از این خردسال هنرمند در معرض دید علاقه مندان گذشته شده است.

این نمایشگاه از 16 تا 22 مهرماه سال جاری همه روزه در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد ملایر آماده بازدید علاقه مندان است.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان 16 تا 22 مهرماه در پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین برگزار می‌شود.