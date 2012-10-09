  1. سیاست
۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۸

دبیر کل اکو با وزیر امورخارجه کشورمان دیدار کرد

دبیر کل اکو با وزیر امورخارجه کشورمان دیدار کرد

در دیدار دبیر کل سازمان همکاریهای اقتصادی( اکو ) با وزیر امور خارجه کشورمان مسائل مربوط به فعالیتهای این سازمان مورد تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه کشورمان در دیدار با العسکروف با بیان اینکه " اکو " سازمانی اقتصادی است و اولویتهای این سازمان لازم است شناسایی و پیگری شود مهمترین اولویت این سازمان را مسائل اقتصادی دانست و ضمن توجه به اهداف و برنامه های این سازمان که منافع همه کشورهای عضو را دنبال می کند تأمین ابزار و برخورداری این سازمان از نیروی انسانی حرفه ای را مورد تأکید قرار داد.

صالحی با مهم خواندن موسسات وابسته به اکو توسعه فعالیتها و ظرفیتها و بازار وسیع کشورهای عضو این سازمان و نقش این کشورها را در رسیدن به اهداف این سازمان با اهمیت خواند.
 
وی افزود اکو در مسیر پیشرفت، باید روابط خود را با دیگر سازمانهای منطقه ای و بین المللی توسعه داده و فرصتهای همکاری را شناسایی کند.
 
العسکروف دبیر کل اکو نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اجلاس آتی سران اکو در باکو ، جمهوری اسلامی ایران را بازیگر مهم این سازمان خواند و از کمکهای کشورمان بعنوان میزبان دبیرخانه اکو تقدیر و تشکر کرد.
کد مطلب 1716203

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها