دبیر کل اکو با وزیر امورخارجه کشورمان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه کشورمان در دیدار با العسکروف با بیان اینکه " اکو " سازمانی اقتصادی است و اولویتهای این سازمان لازم است شناسایی و پیگری شود مهمترین اولویت این سازمان را مسائل اقتصادی دانست و ضمن توجه به اهداف و برنامه های این سازمان که منافع همه کشورهای عضو را دنبال می کند تأمین ابزار و برخورداری این سازمان از نیروی انسانی حرفه ای را مورد تأکید قرار داد.

صالحی با مهم خواندن موسسات وابسته به اکو توسعه فعالیتها و ظرفیتها و بازار وسیع کشورهای عضو این سازمان و نقش این کشورها را در رسیدن به اهداف این سازمان با اهمیت خواند.

وی افزود اکو در مسیر پیشرفت، باید روابط خود را با دیگر سازمانهای منطقه ای و بین المللی توسعه داده و فرصتهای همکاری را شناسایی کند.

العسکروف دبیر کل اکو نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اجلاس آتی سران اکو در باکو ، جمهوری اسلامی ایران را بازیگر مهم این سازمان خواند و از کمکهای کشورمان بعنوان میزبان دبیرخانه اکو تقدیر و تشکر کرد.