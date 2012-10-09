راه اندازی اتحادیه خبرنگاران دفاع مقدس در استان ها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار داود غیاثی راد ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در مراسم تجلیل از هنرمندان و گزارشگران برتر در حوزه رسانه های دفاع مقدس گفت: این اتحادیه در راستای هم‌اندیشی، بهبود و بهینه‌سازی صفحات پایداری مطبوعات و خبرگزاری‌ها در تمامی استان های کشور راه اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به نقش رسانه های خبری در انعکاس واقعیت های جنگ به نسل امروز افزود: عرصه خبر و رسانه مهم ترین بخش های انتقال ارزش های دفاع مقدس به جامعه است.

معاون روابط عمومی و تبلیغات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور یادآور شد: نقش خبرنگاران برای آشنایی نسل جوان با رشادت ها و فلسفه دوران دفاع مقدس برای نسل امروز انقلاب نقشی بی بدیل است.

سردار غیاثی راد امروز همچنین در سفر یک روزه خود به استان مرکزی با حضور در منزل استاد اسد الله رضوانی فرد هنرمند خوشنویس دوران دفاع مقدس گفت: هنرمندان با حضور در دوران دفاع مقدس و همراهی با رزمندگان اسلام در ثبت لحظه های ناب رشادت و شهادت طلبی این عزیزان رسالت خود را ایفا کردند.



وی تاکید کرد: وجود هنرمندان متعهد و ولایی زمینه ناکامی دشمن در جنگ نرم را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.



