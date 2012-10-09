3875 مسکن روستایی در کردستان مقاومسازی شد

رضا قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تا کنون 620 میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای مقاوم سازی خانه های روستایی پرداخت شده است و انتظار می رود که با حضور و استقبال مردم زمینه برای پرداخت تسهیلات بیشتر به متقاضیان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه از سهمیه پنج هزار و 169 واحدی بنیاد مسکن، سه هزار و 785 واحد تسهیلات دریافت کرده اند، افزود: در حال حاضر دو هزار و 850 واحد نیز برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل در استان کردستان معرفی شده اند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان بیان کرد: هزار و 96 واحد دیگر نیز مجوز پایان کار دریافت کرده اند و انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از همه واحدهای بنیاد مسکن باشیم.

قادری یادآور شد: با توجه به نامگذاری سال جاری در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیاز است در خدمت رسانی به روستاییان به عنوان بخش عمده تولید کنند کشور گام های اساسی برداشته شود.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به برنامه های بنیاد مسکن در استان کردستان یادآور شد: اتمام پروژه های مسکن مهر و بنیاد مسکن یکی از اولویت های کاری این اداره کل است و انتظار می رود تا پایان برنامه زمان بندی به بهره برداری برسند.