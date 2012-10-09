زکات جمع آوری شده در زنجان 250 درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ولیزاده بعد از ظهر سه شنبه در گردهمآیی مسئولین زکات شهرستان های استان زنجان افزود: امید است با توجه به تبدیل زکات از طرح به قانون و استقرار دبیرخانه آن در کمیته امداد که یک نهاد انقلابی بوده و از وجود روحانیون به عنوان مسئول شهرستان ها بهره مند است، بتوانیم با توجه به بعد شرعی و دینی و اعتقاد مردم با برنامه ریزی به صورت بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت به اهداف ترسیم شده در این بخش دست پیدا کنیم.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با اشاره به اینکه در سال 1383 طی حکمی مقام معظم رهبری مسئولیت پیگیری امور زکات را به به حجت الاسلام و المسلمین قرائتی تفویض فرمودند افزود: به تبع این حکم شورای زکات در استان ها تشکیل و طبق آئین نامه، ائمه جمعه مراکز استان ها به عنوان رئیس ستاد و کمیته امداد نیز به عنوان دبیرخانه زکات انتخاب شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان با اشاره به اینکه یکی از اهداف واگذاری امور زکات به کمیته امداد محرومیت زدایی و رفع فقر و نیازهای محرومین است، افزود: انجام پروژه های عام المنفعه در شهرستان ها نیز از دیگر اهداف واگذاری دبیرخانه زکات به کمیته امداد بود.

ولیزاده همچنین با اشاره به اهداف کمیته امداد در زمینه جمع آوری زکات افزود: اطاعت از فرمایشات ولی امر مسلمین مبنی بر توجه به احیا زکات به عنوان فریضه فراموش شده و تحقق اصل فریضه زکات از جمله اهداف این نهاد در جمع آوری زکات است.

ولیزاده استفاده از منبع عظیم مردمی درآمدی زکات در یک دوره زمانی تعریف شده و هدف گذاری شده جهت اجرای پروژه های عام المنفعه و امور معیشتی نیازمندان را نیز از دیگر اهداف جمع آوری زکات توسط کمیته امداد عنوان

کرد.

وی هدف سوم از جمع آوری زکات را عمل به فریضه الهی از نظر شرعی عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر پرداخت زکات از طرح به قانون تبدیل شده است، جمع آوری و پرداخت زکات ضرورت بیشتری به لحاظ الزامات قانونی دارا شده است.