تیر دشمنان در توطئه علیه مقدسات اسلامی به سنگ خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی بعدازظهر سه‌شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی دیر اظهار داشت: حرکت‌های خودجوش مردم کشورهای اسلامی علیه فیلمساز دست‌پرورده صهیونیست‌ها روز به روز باعث اتحاد و وحدت بیشتر مسلمانان و سرافکندی استکبارجهانی شده است.

فرماندار شهرستان دیر در ادامه بیان داشت: اکنون با درایت مقام معظم رهبری تیر توطئه های دشمنان علیه مقدسات اسلامی به سنگ خورده است.

وی با اشاره به نقش دانشگاه در ارتقای فرهنگ عمومی شهرگفت: امیدواریم که با درایت مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور دیر با اجرای برنامه هایی برای تقویت بنیه دینی واسلامی دانشجویان باعث تغییر وتحول در حوزه فرهنگ باشیم

امام جمعه دیر نیز در این نشست اظهار داشت: مسلمانان دنیا اکنون ایران اسلامی را به عنوان الگو برای قرار داده اند و به همین دلیل تهاجم دشمنان به ارزش‌های اسلامی بیشترشده است.

حجت الاسلام سیدعلی حسینی افزود: اگر مسلمانان دنیا حکم تاریخی امام راحل در ارتباط با اهانت سلمان رشدی به قرآن و ساحت مقدس پیامبر را به اجرا در می‌آوردند، امروز شاهد اهانت و گستاخی دشمنان اسلام به ساحت مقدس نبی اکرم و مقدسات اسلامی نبودیم.

وی با اشاره به راه‌اندازی حوزه علمیه پسران در شهرستان دیر گفت: حوزه علمیه به عنوان پایگاه معنوی می تواند در ترویج فرهنگ اسلامی و اهل بیت کار بسیار ارزشی باشد و همه مردم و مسئولان برای تقویت این پایگاه معنوی کمک کنند.

امام جمعه دیر ادامه داد: جلسه شورای فرهنگ عمومی شهر مهم است و باید به صورت جدی مصوبات آن پیگیری و اجرایی شود.

غلامرضا شعرانی دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان دیر نیز در این نشست ضمن تقدیر از برگزارکنندگان دهه کرامت و هفته دفاع مقدس گزارشی از برنامه‌های اجرایی در طول این ایام اعلام کرد و سپس دستور جلسه قرائت شد.

در پایان این نشست حجت الاسلام عاشور محمودی مدیر مدرسه علمیه شهرستان دیر، عبدالرسول صالحی مدیر آموزش و پرورش ، حجت الاسلام اهرمی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی و سرهنگ خضری تنگستانی فرماندهی نیروی انتظامی دیر به عنوان اعضای جدید شورا معرفی شدند.