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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۴۷

حیدری خبر داد:

لکه‌گیری 161هزار کیلومتر از راه‌های اردبیل/احداث 51 پل در استان

لکه‌گیری 161هزار کیلومتر از راه‌های اردبیل/احداث 51 پل در استان

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از لکه گیری 161 هزار کیلومتر از راه های اصلی و فرعی استان در سال 91 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری عصر سه شنبه در بازدید از روند اجرایی ترمیم راه های اصلی استان گفت: این لکه گیری بر اساس نظر کارشناسان اداره راه و شهرسازی و برای جلوگیری از آسیب دیدگی جانی و مالی به هموطنان در سفرهای درون استانی لکه گیری شده است.

وی با اشاره به میزان آسفالت راه های فرعی استان تصریح کرد: در سال جاری 115 کیلومتر از راه های روستایی و فرعی استان که امکان لکه گیری، ترمیم یا غیر آسفالت بود با تعامل ادارات و دستگاه های مربوطه آسفالت شد تا هم استانی ها بتوانند با آسودگی خاطر سفر کنند.

حیدری زیرسازی راه های مواصلاتی را قسمت مهمی از کار آسفالت یا ترمیم جاده های اصلی و فرعی برشمرد و افزود: 114 کیلومتر از راه های روستایی و فرعی استان زیر سازی شده و در صدد هستیم که با اتمام کار زیرسازی آسفالت ریزی این جاده ها را انجام دهیم.

مدیر کل راه و شهرسازی استان با اشاره به بهسازی راه های فرعی استان اضافه کرد: هفت کیلومتر از راه های فرعی با 51 دستگاه پل بهسازی شده است.

وی با بیان اینکه عدم روشنایی جاده سرچم و نبود تابلوهای راهنما مشکلاتی را می تواند به وجود آورد، ادامه داد: تابلوهای راهنما به اندازه و تعداد لازم در این جاده نصب شده و سیستم روشنایی جاده سرچم هم با همکاری اداره برق در حال اجرا است تا مسافران عبوری از این جاده نگرانی در مورد روشنایی و کمبود تابلو نداشته باشند.

کد مطلب 1716231

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