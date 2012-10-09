فیلم های جشنواره بین المللی فیلم کودک در کرمان اکران می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از اکران فیلم های بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کودک به مدت پنج روز در کرمان خبر داد و افزود: این جشنواره از فردا(19مهر)در کرمان آغاز به کار می کند.

احمد سعیدی ادامه داد: سینماهای آسیا، مهتاب و شهر تماشا طی مدت برای اکران فیلم آماده شدند ضمن آنکه در شهرستان های بم، بردسیر، زرند، راور، بافت به صورت همزمان و طی دو سانس فیلم های جشنواره نمایش داده می شود.

وی فیلم های نخودی، ترانه کوچک من، چتر سبز، مادر پائیزی، تو آزادی، جعبه موسیقی، شیر تو شیر، جعبه موسیقی، آقای مدیر و پرواز بادباک های را عنوان فیلم هایی برشمرد که قرار است در کرمان اکران شود.

این مسئول با اشاره به شرکت 194 اثر در جشنواره بین المللی فیلم کودک گفت: از این تعداد 87 فیلم تولید ملی است و مابقی از 33 کشور در جشنواره شرکت کرده است و اثر "مرادو" از استان کرمان هم کاندیدای بهترین بازیگر نقش اول است.

وی از برگزاری آئین اختتامیه این جشنواره (23 مهر) در تالار ولایت هنرستان هنرهای زیبا خبر داد و گفت: در تلاش برای دعوت از سجادپور جهت حضور در این آئین هستیم.